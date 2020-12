I když Spartu ani Slavii v kariéře nikdy netrénoval, nedělní pražské derby si rozhodně nenechá ujít. Legendární kouč František Komňacký před šlágrem 10. kola FORTUNA:LIGY mírně favorizuje sešívané. Obhájci trofeje budou na Letné před rivalem hájit dvoubodový náskok a neporazitelnost v této ligové sezoně. Kotalův tým naopak touží po prvním vítězství v derby od března 2016.

Známý trenér František Komňacký už fotbal sleduje pouze zpovzdálí | Foto: FC Fastav Zlín

„Z minulosti víme, že derby favorita nemívá. Vždycky se to říkalo a i mnohé zápasy to pak potvrdily. Na druhé straně současná forma a atmosféra v klubech je výrazně lepší ve Slavii. Slávistické mužstvo si věří, dokonce co jsem se dočetl, si troufá na každého. I z tohoto prohlášení je patrná velká vnitřní síla. Nejen ona momentálně hraje víc pro Slavii, která však má své sebevědomí podložené i výsledky,“ říká Komňacký.