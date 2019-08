Fotbalisty Slovácka a Zlína dnes čeká jeden z nejdůležitějších zápasů sezony.

Kraj znovu ožije třaskavým derby. Vítěz bude v klidu, stane se králem. Poražený to naopak schytá od fanoušků a zkomplikuje si start do sezony.

Ve hře je hodně, což si uvědomují oba tábory.

„Uděláme maximum proto, abychom vyhráli. Půjdeme tvrdě za tím,“ vzkazuje soupeři stoper Slovácka Michal Kadlec.

„Rivalita je velká. Fanoušci kladou na derby větší důraz . Víme, o co hrajeme,“ přidává.

Ševci se rivala nebojí. Sílu protivníka ale respektují.

„Zápas bude náročný a bude to bolet. Fakt musíme jít na hranici svých možností,“ uvědomuje si útočník Fastavu Tomáš Poznar.

Klíčový forvard Zlín řadí derby mezi top zápasy v lize.

„Na utkání se těším. Věřím, že bude dobré počasí, přijde hodně lidí a fanoušci vytvoří výbornou atmosféru,“ přeje si.

Csaplár: Nic to se mnou nedělá

Naopak zlínský kouč Josef Csaplár derby až tolik neprožívá.

„Ptali se mě na to ve Slavii nebo i v Liberci. Vnímám, že pro Zlín i Slovácko je to místní derby, ale já jsem se naučil tyto věci nebrat tolik osobně. Důležité je vzít to s nadhledem, oprostit se od toho a soustředit se na svoji práci,“ říká trenér Fastavu.

Největší derby, které jako trenér zažil, bylo to pražských „S“. Naopak pikantní souboj týmů z Podještědí až tolik neprožíval.

„Nikdy jsem třeba nevnímal rivalitu Liberec – Jablonec, což je asi podobné jako Zlín – Slovácko. Vnímám spíše velké zápasy, kde šlo třeba o titul, o postup, o poháry. To už má určitý drajv. Derby jako takové se mnou nic nedělá,“ tvrdí.

I přesto chce na hřišti rivala uspět a potěšit věrné fanoušky.

„Zatím se nám daří plnit cíl, aby byly naše zápasy pohledné. Jsem rád, když přispějeme k atraktivitě toho daného zápasu, pobavíme diváka. Očekávám, že fotbal zase posuneme dál a potěšíme se výsledkem,“ uvedl Csaplár.

Na poslední zápas na hřišti Slovácka mají Zlínští příjemné vzpomínky. Ještě pod Bílkovou taktovkou svého soka rozcupovali 4:0.

Na jaře však na Letné smolně prohráli 0:1, a tak mají Slovácku co vracet.

„Budeme to ale mít hodně těžké. Slovácko v mých očích má mnohem kvalitnější tým, než bylo před rokem, kdy jsme na jeho hřišti udělali historickou výhru,“ míní Poznar.

Všichni se známe, je to kousek

Slovácko má za sebou zápas hrůzy v Jablonci. Po pořádném výprasku se chce rehabilitovat. Jednoduché to mít nebude.

„Derby bude vyhrocené, ale to bývá vždycky. My musíme udělat všechno pro to, aby náš výkon byl o milion procent lepší. To už jsme si sice říkali po Budějovicích. Nechci vykřikovat žádné fráze, ale dva předchozí výsledky prostě musíme napravit,“ zdůrazňuje krajní bek Petr Reinberk.

Kouč Svědík si se svými svěřenci zpackaný duel důkladně rozebral.

„Zhlédli jsme video. Něco jsme si k tomu řekli. Všichni víme, že takhle by to dál nešlo. Teď to chceme o víkendu proti Zlínu napravit. Musíme ale podat diametrálně odlišný výkon,“ ví Kadlec.

Sám v bohaté kariéře zažil porážek hodně. Třeba se Spartou schytal výprask v Barceloně.

„Je rozdíl prohrát 0:2 a 0:6. Prostě jsme závěr nezvládli. Musíme se z toho poučit. Chyby nesmíme opakovat,“ burcuje Kadlec.

Proti Fastavu by bral jakýkoliv výsledek, který přinese domácímu týmu tři body.

„Prostě musíme vstřelit o branku víc než Zlín,“ usmívá se.

V táboře soupeře má několik známých. Třeba s Jiráčkem působil v národním týmu, kde se mihl také Bartošák. Trenéra Csaplára zažil ještě jako mládežnický reprezentant, rád pozdraví viceprezidenta Fastavu Grygeru.

„Všichni se známe, je to kousek. Ale kamarádství půjde stranou. Budeme bojovat za svůj klub. Chceme podat výborný výkon a vyhrát,“ prohlásil Kadlec.

Dnešní derby slibuje atraktivní podívanou. Lístky jdou na dračku, očekává se plný stadion a taky třaskavá kulisa. Pořadatelé se bojí konfliktů a nepořádku v hledišti.

Víc respektu

Připravená bude policie.

„S fanoušky je to složité. Určitě by měli mít více respektu. Musí si uvědomit, že na stadionu nejsou jenom dospělí, ale také děti, kterým by měli jít příkladem,“ říká Kadlec.

Bývalý reprezentant však ví, že excesům díky současné legislativě nejde zabránit.

„My s tím nic neuděláme. Je to na každém z nich, jestli bude dělat bordel, nebo se chovat ohleduplně vůči lidem a svému okolí,“ dodává Kadlec.

1. FC Slovácko (15.) - FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: sobota v 17.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Dubravský - Vlasjuk, Kříž (Denev)

Ligová bilance: 5-5-8

Poslední zápas: 1:0 (47. Dostál vlastní, 9. února 2019)