Jeho tým vstoupí do jarních třetiligových odvet s třiceti body a z páté pozice.

„Jsme spokojení, i když umístění až tolik neřešíme. Cílem rezervy je hlavně výchova mladých hráčů pro áčko,“ připomíná někdejší ligový záložník.

Juniorka Slovácka se po odchodu trenéra Saňáka a obměně kádru chvíli hledala. Po nepřesvědčivém startu do sezony se krčila dole. „Vždycky chvíli trvá, než si přebudovaný mančaft sedne,“ uvedl na klubovém webu Němčický.

Plán zimní přípravy Slovácka B

Sobota 15. ledna: 1.FC SLOVÁCKO B – FC Břeclav

Sobota 22. ledna: 1.FC SLOVÁCKO B – Fastav Zlín B

Sobota 29. ledna: SK Rapid Vídeň B – 1.FC SLOVÁCKO B

Sobota 5. února: FC Vysočina Jihlava – 1.FC SLOVÁCKO B

Sobota 12. února: 1. FC SLOVÁCKO B – FK Vsetín

Sobota 19. února: 1.FC SLOVÁCKO B – FK Hodonín

Sobota 26. února: 1. FC SLOVÁCKO B – FK Považská Bystrica

Mladý celek z Uherského Hradiště se však i díky posilám z ligového áčka brzy nastartoval, začal sbírat body a vyhrávat.

„Po nepovedeném úvodu jsme měli dobrou šňůru vyhraných zápasů. Ke konci jsme pak prohráli ve Znojmě a v Hlučíně, ale celkově musíme být spokojení. Hlavně pak s tou prostřední částí, kdy jsme vyhrávali a výkonnostně jsme šli nahoru, mužstvo šlapalo, takže i s herní tváří můžeme být spokojení. Navíc jsme stříleli hodně branek a jsme druhým nejvíce střílejícím mužstvem soutěže,” upozorňuje Němčický.

Jeho tým se na podzim prezentoval ofenzivním fotbalem. Kdo chtěl vidět góly, chodil v neděli dopoledne do Kunovic na Bělinku.

Béčko Slovácka v sedmnácti podzimních duelech nastřílelo 41 gólů, lepší bilanci má jen Olomouc B. „Průměr 2,4 gólu na zápas není špatný. Je to jen výsledek herního stylu, kterým se přibližujeme áčku, abychom hráče připravili na případný přechod do prvního mužstva,“ vysvětluje.

Nejlepším střelcem týmu je sedmigólový Ibrahim Aldin. Pochvalu ale zaslouží i další šikovní mladíci.

„Zvládli jsme to hlavně týmově, zapracovali jsme i nějaké mladé kluky z dorostu, kteří přišli a v tomto trendu chceme pokračovat i v jarní části soutěže. Našim cílem je vychovávat co nejvíce hráčů pro A-tým tak, aby pokud možno co nejlépe zvládli přechod z mládežnického fotbalu do toho dospělého, a aby mohli hrát profesionální fotbal,” prohlásil čtyřiačtyřicetiletý trenér.

Němčický zatím neví, s jakým kádrem půjde do jarních odvet. Někteří borci by mohli jít do přípravy s áčkem, o dalších je zájem ve druhé lize, kam by mohli zamířit na hostování.