Herní soustředění ve Slovinsku jde do finiše, fotbalisty Slovácka v sobotu čeká rakouská Admira Vídeň a pak návrat domů.

„Máme toho docela dost, ale věřím, že poslední utkání zvládneme a na novou ligovou sezonu se naladíme výhrou,“ přeje si kapitán Vlastimil Daníček.

Celek z Uherského Hradiště se nyní připravuje v městečku Rogaška Slatina, kousek od chorvatských hranic.

Podmínky na přípravu má ideální, horší je tropické počasí.

Borce na jihu Evropy sužují velká horka, teploty jsou tam v těchto dnech ještě vyšší než v Česku.

„Není to jednoduché, ale máme za sebou dva zápasy a i tréninkové dávky jdou podle plánu. Příprava se nijak zvlášť neliší. Makáme stejně ve vysoké intenzitě a i ten počet tréninků je vysoký. Teď se to postupně s koncem soustředění a začátkem ligy začne snižovat a půjde to do takového ligového režimu,“ říká na klubovém webu.

Všechny dny jsou pro hráče podobné. Fotbalisté moc volna na oddech nemají, povinností je hodně. Hned po snídani následuje příprava na trénink, který většinou začíná v deset hodin. Kromě hřiště makají Moravané i v posilovně. Čas na odpočinek mají jenom po obědě a večer. Po odpoledním tréninku následuje regenerace.

I když se fotbalisté Slovácka připravují na ligu ve Slovinsku, které zařadilo Česko kvůli počtu nakažených lidí na seznam rizikových zemí, hygienická opatření hráčům přípravu nijak zvlášť nenarušují.

„Tady byla určitá pravidla i před tím, než vyšel článek o tom, že jsme riziková země. Takže po hotelu chodíme v rouškách, jídlo si nabíráme v igelitových rukavicích, ale jinak žádné omezení tady neregistrujeme,“ uvedl Daníček.

Svědíkův tým v rámci soustředění sehrálo dva přípravné zápasy. Nejprve Moravané zdolali třetiligové mužstvo NK Rogaska 2:0, o den později pak podlehli domácímu Mariboru 1:2.

„V tom utkání jsme nadělali spoustu jak taktických, tak i technických chyb, takže nám to trochu otevřelo oči. Maribor to měl jako generálku, takže bylo vidět, že je v přípravě dál. Rozebrali jsme si to následně na videu a musíme se z toho poučit,“ nedělá z prohry vědu zkušený středopolař.

Zda se Slovácku podařilo odstranit chyby a nedostatky, ukáže už úvodní ligový duel ve Zlíně.

Natěšení příznivci Slovácka se ale na krajské derby zřejmě nedostanou, první duel se totiž zřejmě na Letné odehraje v omezeném režimu a s největší pravděpodobností i bez většiny hostujících fanoušků.

„To by byla velká škoda,“ ví dobře nejen Daníček.

„Bez našich příznivců by měl zápas zvláštní atmosféru. Jsme totiž zvyklí na to, že se derby hraje v dobré kulise, a pokud tam naši fanoušci budou chybět, tak to zápasu ubere určitý punc,“ pokračuje.

„Každopádně to nic nemění na tom, že se na derby musíme dobře připravit,“ dodává Daníček.