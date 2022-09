„Možná nám s Jabloncem ve druhém poločase docházely síly, ale první půlku nebyl problém to odběhat,“ myslí si Marek Havlík.

Jak jste se cítil vy osobně po náročném čtvrtečním zápase v Kolíně?

Je pravda, že program je trošku náročnější, ale s tím jsme počítali. Ve druhém poločase byla únava znát. Na to se ale nemůžeme vymlouvat.

Už dlouho si na Slovácku žádné mužstvo nevypracovalo tolik šancí jako Jablonec. Co bylo špatně?

Měli jsem hru špatně zorganizovanou. Chodili nám středem hřiště, hlavně první poločas. Chodili dva na dva, hrozili z rychlých brejků. Druhou půlku jsme chtěli střed víc zavřít. Trošku jsme to změnili, bohužel, na konci nám dali dva góly z brejkových situací.

Neměli jste po pohárovém zápase problém s motivací?

To asi ne. Motivaci máme na každý zápas. S Jabloncem nám to prostě nehrálo, nehráli jsme dobře. Musíme si zápas rozebrat, takto to v lize hrát nemůžeme.

Dřív jste hrozili i ze standardních situací. Aktuálně z nich moc šancí nemáte. Proč?

Momentálně nás ty standardky trápí, jak v obraně, tak i ty útočné. Není moc času to natrénovat, protože hrajeme dva zápasy týdně. Musíme se nato zaměřit přes reprezentační pauzu.

Dva údery během pěti minut. Mdlé Slovácko doma nestačilo na Jablonec

V tabulce jste na jedenáctém místě. Jaké máte ambice do zbytku podzimu?

Chceme se samozřejmě umístit, co nejlépe. Je pravda, že trošku nám dělá problém přepnout z poháru na ligu.

Možná vám pomůže reprezentační pauza. Těšíte se?

Těšili bychom se víc, kdybychom vyhráli, ale určitě nám pauza pomůže. Rozebere si ty věci, které se staly – pomůže nám.