„Odrazilo se to přímo přede mě, padalo mi to k nohám. Tak jsem si říkal, že za to vezmu a sedlo mi to pěkně,“ usmívala se opora Slovácka po třetí brance v sezoně.

Na gól proti Viktorii jenom tak nezapomene. „Byl to jednoznačně můj nejhezčí gól v kariéře,“ říká.

Moravanům nádherná trefa Daníčka přinesla výhru nad obhájcem trofeje, kterého ve druhé půli dorazil ex-plzeňský Petržela.

„Zápas rozhodla naše taktická připravenost a to, že si každý z nás na hřišti na sto procent splnil to, co měl,“ prohlásil.

Viktoria venku v nejvyšší soutěži utrpěla první porážku po 21 utkáních. I když si ve druhé půli vytvořila mírnou převahu, zkušená domácí defenziva fungovala skvěle. Zábleskem plzeňské šance byla střela Sýkory v 59. minutě, zablokovaná Reinberkem nebo pokus střídajícího Jirky těsně vedle.

„Plzeň má obrovskou kvalitu. Určitě se ukázala její síla. Ve druhé půli nás zatlačila. Hráli jsme trošku níž, než jsme chtěli a než na co jsme zvyklí. To ale patřilo i k té taktice, kterou jsme si řekli před zápasem,“ myslí si.

Petržela gól do sítě Plzně neslavil. Proti milovanému klubu se to nehodilo, ví

Slovácko si vedení bez větších problémů uhájilo a porazilo Viktorii potřetí z posledních čtyř domácích ligových duelů. Brankář Nguyen drží neprůstřelnost už 423 minut.

„Je to práce celého mužstva. Teď si to prostě tak sedlo. Jdeme tomu naproti, ale je o trochu náhoda,“ míní.

Domácím ani nevadilo, že jim na lavičce chybí disciplinárně potrestaný trenér Martin Svědík. „Do komunikace s námi se zapojili všichni z lavičky, takže pokyny se k nám dostaly. Navíc Šumi (Šumulikoski – pozn. red.) taky umí zakřičet,“ připomíná impulzivního sportovního ředitele klubu.

Menším minusem byly použité nevyužité standardní situace, které fotbalisté Slovácka zahrávali jinak než v minulých zápasech. Ani inovace ale ke gólu nevedly.

„Pracujeme na nich už od přípravy, kdy jsme se na ně zaměřili. Snažíme se to měnit, akorát už z nich musíme něco proměnit,“ ví Daníček.