Ani vytoužený bodík si neodvezli svěřenci trenéra Martina Svědíka z Liberce. Severočeši sice odehráli během týdne tři zápasy, ale duel se Slováckem to nijak neovlivnilo. Kapitán hostů Vlastimil Daníček prozradil, že taktika počítala s větší únavou domácího týmu.

„Věděli jsme, že Liberec má s dohrávkou v nohách o jeden zápas víc. Chtěli jsme hrát trošku zataženější a čekat na brejkové situace. Myslím si, že první poločas jsme měli zvládnout líp. Za stavu 1:0, bylo nejdůležitější vedení udržet a něco si o poločase říct,“ dobře věděl Daníček, jenže právě v závěru prvního dějství se lámal chleba. „Posledních deset patnáct minut jsme vypadli z role. Přišla červená karta, která úplně ovlivnila zápas,“ hodnotil úvodní dějství kapitán Slovácka.

Červenou kartu dostal nejzkušenější hráč týmu z Uherského Hradiště Michal Kadlec. Dalo se čekat, že jeho souboje s Janem Kuchtou, který celý podzim 2018 hostoval právě ve Slovácku, budou vyhrocené. Slávistický odchovanec nechodí pro ránu loktem nebo provokativní pošťuchování daleko.

Vlastimil Daníček nechtěl červenou kartu pro svého parťáka z obrany příliš komentovat. „Byl jsem otočený zády, tu situaci jsem neviděl, ale musíme udržet nervy na uzdě,“ řekl krátce.

Mimo červenou kartu můžeme za nejdůležitější okamžik zápasu označit penaltu, ze které domácí vyrovnali v poslední minutě úvodního dějství. Jak viděl inkriminovanou situaci Vlastimil Daníček?

„Neviděl jsem to. Jen si vybavuji ze hřiště, že jsem postřehl Balutovo přistrčení do Honzy Jurošky, který následně narazil do Kuchtiče,“ povídá defenzivní záložník Slovácka a dodává. „Na konci druhého poločasu měla být penalta pro nás, ale bylo nám řečeno, že se srazili dva naši hráči.“

Proti Slovácku se na stadionu U Nisy už kopou penalty takřka pravidelně, ale Vlastimil Daníček to nechtěl komentovat. „Mě štve každý gól, ne jenom z penalty. Víc k tomu nebudu říkat.“

Slovácko drželo nadějný výsledek až do poslední minuty, jenže v samém závěru se parádně trefil Koscelník a v nastavení přidal třetí gól Beran.

„Do druhé půlky jsme šli s jasnou taktikou. Hrát v bloku, nechat Liberec kombinovat. V deseti lidech bychom je těžko naháněli. Až do devadesáté minuty jsme to plnili precizně, jenže potom to jejich hráč krásně trefil a bylo rozhodnuto. Ke konci už to byl z naší strany vabank, z toho vyplynula třetí branka,“ hodnotil duel, ve kterém Slovácko po čtyřech zápasech bez inkasovaného gólu, znovu dostalo branku.

„Může za to herní výpadek z konce první půlky. Chvilková nekoncentrovanost, ze které vyplynula první branka,“ povídá na závěr Vlastimil Daníček.