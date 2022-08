„Brankář Reichl předváděl fantastické zákroky. Hodně dlouho držel naděje Hradce na bodový zisk. Při našem gólu jsem byl ve správný čas na správném místě. Bylo to o tom, jestli balon dotlačím do branky,“ popisoval jediný gólový moment zápasu domácí kapitán.

Byl jste trpělivý? Věřil jste, že dáte branku nebo jste si říkal, že to bude zápas blbec a skončí remízou?

Už od rozcvičky jsem cítil, že chceme zápas dotlačit k vítězství. Věděl jsem, že to bude hodně soubojové utkání - s Hradcem to tak máme skoro vždycky. Věřil jsem týmu, věřil jsem, že to tam spadne.

Trenér udělal od pohárového zápasu proti Fenerbahce šest změn. Trvalo nějakou dobu, než jste si na sebe zvykli?

Asi jo, na tréninku jsme něco zkoušeli. Trochu si to muselo sednout. V zápase jsme byli hladoví po výhře.

Jak těžký byl Hradec soupeř? Jaké je vaše hodnocení zápasu?

První poločas bych zhodnotil si tak, že byla škoda, že jsme nedotlačili do branky nějakou šanci. Druhá půlka byla ovlivněna vyloučením hradeckého hráče. Dostávali jsme se víc na hradeckou bránu. Posledních dvacet minut z naší strany nebylo dobrých. Měli jsme být aktivnější na balonu, musíme si ty chyby ukázat. Měli jsme přidat druhý uklidňující gól, takto jsme museli bránit až do závěrečných minut.

Ve druhé půlce jste vstřelil jediný gól. Proč nepřišla pojistka?Bylo to o tom, jestli to dorazíme do branky. Byl jsem ve správný čas na správném místě. Gólman Reichel předváděl fantastické zákroky a hodně dlouho držel naději na bodový zisk. Míšovi Trávníkovi vytáhl fantasticky gólovou střelu.

Nejvíc zlobil hradecký Vašulín. Co říkáte na jeho výkon?

Hraje pořád hodně dobře. Mně se jako útočník líbí. Má výšku, má hodně míčů – šikovný kluk.

Hrál jste v poháru i v lize devadesát minut. Jak jste to zvládal?

Je to také o práci kondičního trenéra. Dlouhodobě nás sleduje a zná naše výsledky. Vidí – kdy nám můžou naložit a kdy povolit.

Takže únavu necítíte?

Zatím ne.

Když srovnáte tempo hry proti Fenerbahce a ligu? Byl to velký rozdíl?

Asi jo. Fenerbahce je silné na balonu. Proti Hradci to bylo o soubojích. Byly to úplně odlišné zápasy.

Proti Turkům budete dohánět tříbrankové manko. Jaká bude motivace do zápasu?

Ta motivace nebude těžká, do Hradiště přijede velký klub. My se budeme chtít porvat o lepší výsledek.