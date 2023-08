ROZHOVOR/ Byl to zřejmě rozhodující moment celého zápasu. Krátce po změně stran srazila Slovácko druhá hrubá chyba. Vlastimil Daníček tři minuty po poločase velmi slabě posunul balon k brankáři Hečovi, toho se zmocnil Vodháněl a obstřelem gólmana navýšil olomoucké vedení o dvě branky.

Fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček (v modrém dresu) při zápase s Baníkem Ostrava. | Foto: 1. FC Slovácko

„Špatně jsem přečetl situaci a nechal si balon hodně utéct. Jednoznačně moje chyba,“ přiznal po zápase zkušený hráč.

V zápase jste měli šance, jedenáct rohů, v poli jste byli herně lepší, ale nakonec nemáte ani bod. Dá se zápas proti Sigmě nazvat zápas blbec?

Jednoznačně. Naše chyby nás potopily – jak říkáte, byl to pro nás zápas blbec.

Hned ve druhé minutě byla proti hostům odvolaná penalta, za dalších sedm minut jste inkasovali gól. Neříkali jste si, že se to proti vám spiklo už na začátku?

Ne – to ne. Taková byla prostě situace, a tak to rozhodčí posoudil. Spíš ty naše chyby – to nás mrzí, ale tak to bohužel je.

Dlouho se vám takové hrubky nestaly. Kde hledat příčinu?

U té první branky jsem úplně nebyl, ale prý se tam srazil náš hráč s Hečisem (Milanem Hečou). Tak to bylo posouzeno. U té mojí chyby jsem špatně přečetl celou situaci a nechal si balon hodně utéct. Pak jsem míč honil na dlouhou nohu a netrefil ho – byla to jednoznačně moje chyba. Víc k tomu nemám co říct.

Měl jste v hlavě i to, že unikajícího hráče stáhnete za dres?

Neměl, tam už jsem věřil jenom tomu, že to za mě zahasí Milan Heča. Byl to prostě ode mě zkrat.

Nejsme schopni proměnit šance ani z metru, štvalo po prohře Svědíka

Dalo se s tím zápasem po těch hrubkách ještě něco dělat?

Byly to takové rány z ničeho. V našem výkonu nás to vždycky přibrzdilo. Tlačili jsme se k soupeřově bráně, ale nedokázali jsme nic vymyslet.

Poprvé byl po nemoci u týmu i trenér Martin Svědík. Jak jste vnímali jeho návrat?

Přes nějaké videa s námi byl i v uplynulých zápasech. Samozřejmě, ta změna tam byla. Vnímali jsme to, ale zápas jsme nezvládli.

Na Baníku i proti Sigmě jste měli v první půlhodině šance i velký tlak. Chodíte do úvodů víc namotivováni? Je to taktická změna?

Nevím, v čem to je. Cítíme, že poslední dva zápasy máme v úvodu velký tlak, ale nepodařilo se nám ho zužitkovat gólem. Další minuty se to pak těžko honí. Když budeme mít takové začátky a dáme z toho branku, tak to bude lepší – máme na čem pracovat.

V sestavě byly čtyři změny. Jak jste je vnímal?

Od hodnocení hráčů je trenér, ne já.