V Sinobo Stadium, po starém v pražském Edenu, zůstalo jen u zbožného přání. Fotbalisté Slovácka si ze Slavie neodvezli ani bod. Naopak, domů odjeli s pořádným čtyřgólovým výpraskem. Lídra tabulky a čerstvě osmifinalistu Evropské ligy nastartovala šťastná vlastní branka Vlastimila Daníčka.

Kapitán Slovácka se nejprve srazil ve vápně s Hofmannem a tečoval střelu Škody do vlastní sítě. Jestli byla první branka rozhodující?

„Nevím, jestli byla rozhodující, ale určitě je nakopla. Musím se na to ještě podívat, asi jsem to měl nechat odehrát Hofimu (Stanislav Hofmann – pozn. red.), byl otočený víc do hry,“ hodnotil Vlastimil Daníček první gólovou situaci.

Za první dějství se svěřenci trenéra Svědíka nemuseli vůbec stydět.

Často prověřovali gólmana Slavie Koláře a hrozili z nebezpečných brejků.

Gólové příležitosti měli Daníček, Hofmann a jedním z nejaktivnějších byl Dominik Janošek.

Mladičký záložník měl po patnácti minutách hry na hlavě dokonce vedení Slovácka, ale brankář Slavie mu jeho hlavičku v poslední moment vytěsnil na roh.

„Snažil jsem se hlavně trefit branku, ta šance mě hodně mrzí,“ okomentoval do televizních kamer svoji příležitost a pokračoval v hodnocení první půlky.

„Musíme se zklidnit, využít příležitostí, které máme. Musíme být víc efektivní, víc držet balon. Z naší strany je to celé uspěchané,“ věděl Dominik Janošek.

Jenže ve druhé půlce žádný obrat nepřišel. Hosté na rozdíl od první půlky vůbec neohrozili branku Slavie.

Kapitán Slovácka dobře věděl, že s podobným výkonem neměl jeho tým žádnou šanci.

„Z naší strany to nebylo vůbec dobré. Naopak, od nás to byl špatný výkon. Tak rychle po zápase je to těžké hodnotit, ale řekl bych, že jsme Slavii nechali až moc prostoru. Oni mají obrovskou takovou kvalitu, využili toho,“ okomentoval zápas Vlastimil Daníček.

Už v sobotu čeká na Slovácko soused v tabulce – silná Mladá Boleslav. Co musí hráči kolem Vlastimila Daníčka změnit, aby se mužstvo vrátilo na vítěznou vlnu? „Musíme mít větší týmovost a hlad do hry,“ řekl na závěr kapitán Slovácka.