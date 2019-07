Vlastimil Daníček je v nejlepších fotbalových letech, zkušený defenzivní záložník v lize odkopal 180 zápasů. Patří jednoznačně mezi největší opory Svědíkova výběru a do nové sezony povede tým znovu jako kapitán.

„Myslím si, že jsme zase o kus dál. Příprava byla zase něco jiného, každý trenér má svoje,“ říká před novou sezonou rodák z Napajedel.

Už cítíte zdravou nervozitu před ostrým ligovým startem?

Už trochu jo, už to začínáme pociťovat. Hlavně se nám změní tréninky, ty dávky v plné sezoně budou jiné jako v přípravě.

Letošní příprava byla o něco kratší. Byla náročnější?

To si nemyslím, že by byla náročnější, ale byla intenzivnější – to jo. Tréninky se musely nacvakat do kratšího času. Věřím, že nás realizák dobře nachytal.

Co říkáte na výsledky v přípravě?

Výsledky nemají žádný velký vliv, ale sebevědomí je potřeba. Je to spíš o tom stylu hry. V přípravě jsme si vyzkoušeli víc variant a myslím, že splnila, to, co jsme od ní čekali. Bylo to zase něco jiného, každý trenér má svoje. Myslím si, že jsme zase o krok dál.

Do klubu přišli dva zkušení hráči. Milan Petržela a Pavel Dvořák. Už zapadli do kabiny?

Troufnu si říct, že zapadli velice rychle.

Bude Slovácko v nové sezoně silnější?

Jsou to frajeři ostřílení ligou, takže přišla obrovská zkušenost a pro nás je to plus.

V přípravě se zranil jediný čistokrevný útočník Tomáš Zajíc. Jak moc bude chybět?

S tím se musíme popasovat, jsou tady další kluci. To jsme viděli nakonec i v generálce, kterou jsme odehráli bez Zajdy. Ztráta to je, je to čistokrevný útočník, ale myslím si, že si s tím poradíme.

Povedete jako kapitán mužstvo i v nové sezoně? Cítíte za výsledky větší zodpovědnost?

Nijak jsme to v kabině neřešili, předpokládám, že se na pozici kapitán nic nemění. Petrželka (Milan Petržela) má odehráno 372 zápasů v lize, to je obrovské číslo, ty jeho zkušenosti se musí projevit. Musí být jasné, že nějaká zodpovědnost na něm bude také.

V uplynulé sezoně jste hráli skupinu o udržení. Jaké jsou letošní cíle? S čím bude spokojenost?

Jednoznačně postup do střední skupiny. Ty cíle musí být vyšší i pro klub. Za mě je cíl skončit výš, jako minulou sezonu a zase se posunovat o kus dál.

V neděli vás čeká v premiéře pražská Sparta. Sledoval jste pohyb v jejím kádru?

Něco jsem četl, ale všeobecně o všech týmech. Není to tak, že bych se zaměřoval jenom na Spartu.

Sparta se zatím sehrává, má tradičně víc nových hráčů. Může to být pro Slovácko výhoda, že nastoupí na Letné hned v prvním kole?

Nevím, jestli to bude výhoda. To se ukáže až v průběhu ligy. Jisté je, že budou silní. V letošní sezoně mají posily z naší ligy. Budou to hráči, kteří naši soutěž znají, o to, to budeme mít těžší.

V týmu je váš bývalý spoluhráč Milan Heča. Jste v kontaktu?

Jo, docela často si píšeme, ale jsme oba klidnější typy. Před zápasem se moc hecovat nebudeme, spíš si něco řekneme po utkání.