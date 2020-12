„Bohužel když dostanete přímo červenou kartu, tak následuje stopka na dva zápasy, takže se obávám, že zápas se Spartou a v Brně budu sledovat mimo hřiště. Já ale věřím, že to kluci na hřišti zvládnou,“ uvedla na klubovém webu opora Slovácka.

Devětadvacetiletý středopolař doplatil v pondělní dohrávce 10. kola FORTUNA:LIGY na krátké zaváhání, pak už jen hasil nepříjemný požár. Daníček ve 20. minutě utkání na půdě libereckého Slovanu ve vlastní šestnáctce zatáhl za dres Matouška, který se dostával do vyložené šance. „Bylo to z mé strany zbytečné. Hned po odpískání mi bylo jasné, že to bude penalta,“ říká odchovanec Slovácka, který tak velmi brzy ze hřiště.

Kromě pokutového kopu však následovala i červená karta. Daníček nejprve nechápal, divil se. „V první moment jsem byl překvapený, ale bylo nám vysvětleno, že podle regulí to tak je správně. Každopádně naštvaný jsem byl hlavně sám na sebe. Měl jsem to vyřešit jinak,“ ví dobře.

Spoluhráčům se za oslabení omluvil hned o poločasové přestávce. Na tribuně pak doufal, že hosté výsledek srovnají, což se nakonec stalo. „Naštěstí se kluci semkli a nakonec vybojovali cenný bod za remízu 1:1,“ těší Daníčka.

Za výkon si Moravané prohrát neprohráli. „Musím říct, že to kluci fakt odmakali. Klidně jsme mohli v Liberci tentokrát přerušit nepříznivou bilanci, o to víc mě mrzí, že jsem tým takto oslabil. Kluky ten bod stál spoustu sil, ale ještě jednou jim za něj chci poděkovat,“ pronesl.

Zatímco borci v bílých dresech válčili na hřišti, kapitán Slovácka zamířil z kabiny na tribunu, kde trpěl. „Je to tam mnohem víc stresující, protože člověk cítí bezmoc, když nemůže týmu pomoct. Strašně mě to štvalo,“ přiznává.

Na druhé straně po gólové hlavičce Reinberka zažil také pořádnou euforii. „Když Rambo vyrovnal, tak jsem měl velkou radost, ale zároveň jsem věděl, že ještě není konec. V závěru se utkání mohlo rozhodnout na obě strany. Domácí nastřelili tyčku a my jsme měli v posledních vteřinách možnost zajímavé standardní situace. Remíza je ale nakonec asi spravedlivá,“ dodává.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl