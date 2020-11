Fotbalisté Slovácka porazili Příbram rozdílem třídy. O pět branek se rozdělili čtyři hráči. Vlastimil Daníček vstřelil dva góly a se třemi brankami se stal rázem nejlepším střelcem týmu. A mohlo být ještě lépe. Už si bral míč na druhou penaltu, když ho zastavil Hofmann. „Houkl na mě, ať nechám kopat Regiho (Ceciliu). Blesklo mi hlavou, že někde vyšel článek, že nemá formu. Je útočník. Potřebujeme, aby dával góly, třeba se tímto chytí a nám se to vrátí,“ vysvětloval kapitán Slovácka.

Nemrzí vás, že jste nešel na druhou penaltu?

Někde vnitřně to možná trochu mrzí. Mohl jsem dát hattrick, ale myslím si, že tým je víc než individualita. Potřebovali jsme, aby se Regi nějak chytil, takto to bylo pro tým prospěšnější.

Už jste držel míč v ruce.

Šel jsem si pro balon automaticky, Hofi (Hofmann - pozn. red.) na mě houkl, ať nechám kopat Regiho. Problesklo mně hlavou, že vyšel nějaký článek o Regim, že se mu nedaří nebo nemá formu, jako když přišel. Je útočník. Potřebujeme, aby dával góly, třeba se tímto chytí a nám se to vrátí.

Už jste dal někdy hattrick?

Ne. Dva gól jsem dal Karviné, oba byly z penalt.

Penaltu jste kopal na branku, za kterou bývá kotel fanoušků Slovácka. Jak moc vám diváci schází?

Mrzí mě, že tam ty lidi nejsou. Mrzí mě, že se nemůžeme radovat s našimi fanoušky a vnímat s nimi ty emoce a radost z výhry.

Má to vliv na váš výkon?

Vliv to má velký, hlavně v domácím prostředí, ve kterém nás fanoušci ženou dopředu. Bez diváků je to opravdu něco jiného. Bohužel, ta situace je taková jaká je, my to nezměníme.

Všechny penalty zkoumal videorozhodčí. Měl jste pochybnosti?

Za mě byli všechny tři jasné

Příbram je poslední, museli jste vyhrát. Jak těžký to byl zápas po psychické stránce?

Asi tak, jako každý jiný. Dlouho jsme nevyhráli, potřebovali jsme nutně tři body. Ty body v tabulce schází a v postavení je to hodně znát. Na hřišti to podle toho tak vypadalo. Za mě to byl živelný zápas se spoustou nepřesností, ale ve finále myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě.

Vnímala kabiny, že jste šest zápasů doma nevyhráli?

Nevím, jestli jsem to tak vnímali, to postavení v tabulce nebylo dobré, ale pořád jsme si říkali, že máme zápas k dobru a můžeme se docvaknout do horních pater tabulky. To bylo důležitější.

Příbram byla ideální soupeř, že? Devět zápasů jste proti ní neprohráli.

Asi se nám proti nim hraje dobře. Doufám, že to takto bude pokračovat dál. Před zápasem jsme slyšeli, že musíme vyhrát, že mají jeden bod a jsou poslední. Tyto zápasy bývají ošemetné, museli jsme podat velmi koncentrovaný výkon – to se nám doufám podařilo.