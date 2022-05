„Je to poprvé, co můžeme pro Slovácko získat nějakou trofej. Když nebudu počítat zápasy o záchranu, které v té době taky byly fyzicky a psychicky náročné, je to pro mě největší zápas kariéry,“ přiznává oddaný třicetiletý válečník.

Trenér Svědík cítí z mužstva obrovské odhodlání. Vnímáte to stejně?

Pro spoustu z nás je to jeden z největších zápasů kariéry, první finále. Chuť něco pro Slovácko i celý region dokázat, získat je obrovská. Chceme být u toho a zvládnout to.

Všímáte si, že finále žijí i vaši nejbližší, kamarádi?

Cítit to je. Přece jenom je to finále. Zájem o utkání, otázky k němu je asi větší než před běžným ligovým zápasem. To k tomu ale patří. Myslím, že je to tak správně.

Je těžké se znovu namotivovat, když jste se na zápas už jednou chystali?

Už jsme si to jednou zkusili. Věřím, že se dokážeme stejně ne-li lépe nachystat i podruhé, jako tomu bylo před čtrnácti dny.

Sparta před koncem sezony odvolala trenéra Vrbu. Tým převal Michal Horňák. Může vás něčím překvapit?

Ke Spartě se těžko mohu vyjadřovat. Každý nový trenér ale vnese do týmu nějaký impuls, ale jestli tam bude něco nového, netuším. Ani mi nepřísluší, abych Spartu hodnotil.

Podívejte se: trénink Slovácka narušil maturant Borek. Mám to! hlásil brankář

V sezoně jste ji ve dvou ze třech vzájemných zápasů porazili. Může to hrát roli?Finále poháru bude odlišné od ligových zápasů. Utkání bude mít i trošku jinou atmosféru. Uvidíme, co nám duel přinese. Jsou to pro nás nové zkušenosti. Sám jsem zvědavý, jaký zápas vlastně bude.

Třeba vyhrajete stejně jako doma na podzim 4:0 …

To už je minulost. (úsměv)

Ale před týdnem jste na Letné zvítězili 2:1. Z toho už se dá vycházet, ne?

Ten zápas byl zase zvláštní v tom, že oba týmy docela prostřídaly sestavu. Utkání úplně neodkrylo karty na středu.

Pociťujete na sobě nervozitu, chvění?

Zdravá nervozita k tomu patří, ale nemyslím si, že se mnou utkání něco velkého udělá. Není proč se stresovat. Pořád je to jenom fotbal.

Jak velkou roli může sehrát domácí prostředí?

Otázka je, jaké bude rozpoložení fanoušků v hledišti. Nemám přehled o tom, kolik komu se prodalo lístků, ale atmosféra už před dvěma týdny před rozcvičkou byla taková, že jsem měl husí kůži už v tunelu. Snad nám domácí prostředí pomůže a projeví se to pak v zápase.

Náročný program na vás nemůže dolehnout?

Fyzicky a kondičně jsme na tom dobře. Jsme naladění a ve středu to vyjde.

Svědík o odchodu do Sparty? Čirá spekulace. Trenér musí jít příkladem

Prodloužení ani penalt se nebojíte?

Na penaltu je pár kluků určených. Jelikož jsem jich taky pár kopal, budu napsaný mezi nimi. Na předzápasovém tréninku už ale nic velkého předvádět nebudeme, protože okolo je hodně očí a po taktické stránce již nic ukazovat nebudeme.

Žene vás dopředu i fakt, že v případě triumfu byste šli až do třetího předkola evropských pohárů?

Vnímáme, že je to nějaká odměna za vítězství v poháru. Možná někde vzadu v hlavě to je, ale není to hlavní, s čím půjdeme do zápasu. To jenom třešnička na dortu. To nyní úplně neřešíme.

Nemáte strach z počasí? V úterý odpoledne před tréninkem zase pršelo …

Je to neobvyklé. Tady prší jednou za uherský rok a teď se to takto sejde, že jednou prší v den finále a podruhé těsně před. Ve středu by ale mělo být pěkně. Snad předpověď vyjde a bude se hrát.

Dovolenou jste kvůli odloženému finále rušit nemusel?

Mě to nepotkalo. Já jsme nic naplánované ani vymyšlené neměl.