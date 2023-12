Remízou 1:1 skončil přímý souboj o třetí místo mezi domácí Olomoucí a Slováckem. Po zápase se však více než fotbal mezi aktéry řešilo počasí. Jestli se mělo na zasněženém terénu a v neustálém sněžení vůbec hrát. Mezi novináři to řešil také slovácký Vlastimil Daníček.

Vlastimil Daníček proměněnou penaltou zajistil fotbalistům Slovácka bod ze hřiště Olomouce. | Foto: 1. FC Slovácko

„Za mě to byl nesmysl. Pokud si můžou zápas odložit ostatní kluby, i den dopředu, tak hrát byl nesmysl. Viděli jsme jaké je a bude počasí. To není fotbal pro hráče ani pro fanoušky. Za mě to byla hloupost hrát,“ vyjádřil se obránce Slovácka a hodnotil také herní podmínky.

„Museli jsme se vyrovnat se sněhem a větrem. Soustředit se na každý balon, abychom se do něj vůbec trefili,“ líčí.

První půlku byla Sigma o kapánek lepší. Parádním gólem se předvedl Beneš, balon napálil z první do šibenice Slovácka.

Ve druhé půlce už diktovalo tempo hry mužstvo z Uherského Hradiště.

„První poločas nám dělala Sigma problémy. Domácí dávali balon za obranu, my jsme to neřešili úplně dobře. Ve druhé půlce jsme to změnili. Hráli jsme jednodušeji a podařilo se nám vyrovnat,“ krátce okomentoval oba poločasy Vlastimil Daníček.

Nejdůležitější moment zápasu přišel pro hosty po necelé hodiny hry.

Rozhodčí Kvítek po vzhlédnutí videa nařídil pokutový kop za ruku Vraštila. Byl to právě Daníček, který přízemní střelou k levé tyči vyrovnal.

Pro Slovácko to byla vůbec první penalta v letošním ligovém ročníku, pro Daníčka první letošní trefa.

„Dlouho jsem penaltu nekopal, do poslední chvíle jsem čekal na pohyb gólmana. Máme bod, ale nakonec jsme mohli dotáhnout zápas do vítězného konce,“ narážel Daníček na závěrečný tlak Slovácka.