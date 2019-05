Kapitán týmu Vlastimil Daníček kvitoval hlavně úspěšné domácí zápasy.

„Zvládli jsme utkání, které jsme hráli doma, to byl také v nadstavbě náš cíl. Od toho jsme se chtěli odrazit, ve finále se to ukázalo jako klíčové. Asi jsme potvrdili nějakou kvalitu. Bohužel, ve spodní části tabulky,“ zalitoval odchovanec klubu. Nadstavbová část se hrála poprvé v historii ligy. Slovácko odehrálo o pět kol více než v uplynulé sezoně.

Jak se Vlastimilu Daníčkovi zamlouval nový ligový model? „Nezamlouval,“ okamžitě odpovídá a pokračuje v hodnocení novinky.

„Na začátku sezony jsem říkal, že až nadstavbu odehrajeme, tak bude mít nějaký názor. Psalo se hodně o tom, že to bude pro fanoušky atraktivní, ale ve finále je to stejně napínavé jako poslední nebo předposlední kolo v základní části. Pokud vzpomenu třeba minulou sezonu, tak spousta týmů o něco hrála do posledního nebo předposledního kola. Je to na širší debatu, ale můj osobní názor je, že pokud Slavia získá titul, tak by ho měla dostat po třicátém kole,“ myslí si kapitán Slovácka.

Fotbalisté z Uherského Hradiště vyhráli Skupinu o záchranu.

V ligové tabulce skončili na jedenácté příčce, dokonce o jednu příčku lépe než v ročníku 2017/2018, přesto aktuální umístění Vlastimil Daníček nebere.

„S celkovou sezonou osobně spokojený nejsem. Hrát o záchranu není nic příjemného a určitě už to nechci příští sezonu zažít,“ povídá odhodlaně a dodává.

„Jsem rád, že z pozice kapitána jsem mohl s mančaftem odvést takovou práci a že jsme hlavně zvládli ten závěr tak, jak jsme ho zvládli.“

Přesně 180 ligových zápasů a devět sezon má odehráno Vlastimil Daníček. Sice nastupuje na postu defenzivního záložníka, přesto se stal v letošním ročníku se sedmi góly nejlepším střelcem mužstva.

Nutno dodat, že pět branek dal z pokutových kopů, i tak je jeho statistika pozoruhodná. Góly oporu týmu sice potěšily, přesto staví nejvýš týmový úspěch.

„Fotbal je týmová hra, osobně jsem víc pro tým než sám pro sebe. Musím se dívat na mančaft. Tak jsem byl vychovaný, že tým je nejvíc. Co přijde potom, je věc druhá, určitě jsem si neplánoval, že budu nejlepší střelec sezony. Takový cíl jsem neměl, to je pro mě třešnička na dortu,“ říká na závěr letošní sezony FORTUNA:LIGY kapitán Slovácka.