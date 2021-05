„Samozřejmě jsem to jako kluk sledoval. Tehdy jsem to hltal, čekal na výsledky a zajímal se o zápasy, ale ani ve snu mě nenapadlo, že bych někdy něco takového mohl zažít jako hráč,“ přiznává na klubovém webu zkušený středopolař.

Do minulosti se vrací rád. Vybavuje si mimořádné momenty, pamatuje si i dresy, ve kterých tehdy hráči Synotu nastupovali. „Trochu mi připomínají naše aktuální. Je na nich taky límeček s šedou barvou, tak třeba to má nějakou spojitost,“ říká s úsměvem.

Tenkrát dres nosil i současný sportovní ředitel Veliče Šumulikoski nebo kapitán Michal Kadlec. Na na úspěšnou éru se společně se spoluhráči pokusí v pohárech navázat.

Slovácko se do Evropy podívá po dlouhých osmnácti letech. Konferenční liga bude pro všechny premiérou v nově vzniklé soutěži.

„Je to obrovský úspěch a možná nám to ještě ani nedochází. Určitě to přijde po sezoně,“ míní devětadvacetiletý záložník.

Celek z Uherského Hradiště v letošní historické sezoně vylepšil téměř všechna klubové maxima, přepsal rekordy. I ve zbývajících dvou kolech má však o co hrát. I proto se Svědíkův tým soustředí na dohrání parádního ročníku.

Velkou motivací je čtvrté místo, tak vysoko fotbalisté Slovácka nikdy předtím nebyli. Doposud nejlepší je pátá příčka ze sezony 2003/2004.

„Chceme být nejen čtvrtí, ale i uhrát co nejvyšší počet bodů. V posledním kole nás navíc čeká derby se Zlínem, takže pořád je o co hrát. Pokud bychom tyto dva zápasy zvládli, tak by to bylo krásné završení sezony,“ ví dobře.

V neděli se Daníček a spol. představí na jihu Čech. Na Střeleckém ostrově se postaví nevyzpytatelným Českým Budějovicím.

Dynamo v minulé sezoně Slovácko dvakrát porazilo, lednový duel na Městském stadionu Miroslava Valenty skončil bezbrankovou remízou.

„Čeká nás velmi nepříjemný soupeř, který může hrát uvolněně, ale určitě nebude chtít doma ztratit body. Nebude to jednoduché utkání, ale jak jsem již zmiňoval, tak my pořád máme o co hrát,“ dodává Daníček.

Všechna utkání 33. kola FORTUNA:LIGY začínají shodně v neděli 23. května od sedmnácti hodin.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl