Krajské derby mezi Slováckem a Zlínem je tady. Drtivá většina svěřenců Martina Svědíka staví tento mač k vrcholům v lize.

Záložník Slovácka Vlastimil Daníček (v bílém dresu) při zápase s Mladou Boleslavi. O míč bojuje s Michalem Tomičem. | Foto: 1. FC Slovácko

„Je to pro mě jeden z největších zápasů sezony. Je to derby, jde o prestiž. Obě města jsou blízko sebe, chceme vyhrát, pro nás i pro lidi,“ říká odhodlaně záložník a odchovanec Slovácka Vlastimil Daníček.

Zlín je v tabulce na předposledním místě, Slovácko hraje v elitní šestce.

Favorit by měl být domácí tým. Defenzivní štít pátého týmu tabulky ale jednoznačnou roli favorita odmítá.

„Osobně si myslím, že to není o postavení v tabulce. Je to specifické utkání

, my budeme chtít výhru urvat na naši stranu,“ hlásí zástupce kapitána, ale přesný tip na zápas odmítá. „To po mně nechtějte, jsem špatný tipér. Hlavně musíme k utkání přistoupit zodpovědně. Derby je vždycky specifické.“

Vlastimil Daníček žádné velké kamarády u zlínských fotbalistů nemá. Osobně zná Libora Kozáka, který byl ještě na podzim v kádru Slovácka. S urostlým forvardem se budou přímo střetávat i na hřišti.

„S hráči Zlína se pozdravím, žádné vazby tam nemám. Co se týká Libora Kozáka, tak je to silový fotbalista, nebezpečný útočník. Musíme se na něho víc zaměřit. Formu má i Čanturišvili. Musíme si dát pozor na hráče, kteří mužstvo táhnou a jsou ve formě. Zlín je také nebezpečný svým týmovým pojetím,“ dobře ví Vlastimil Daníček.

Borci z Uherského Hradiště mají za sebou nezvykle dlouhé volno. Téměř čtrnáct dnů bez zápasu, a to jsou v plné sezoně. V uplynulém víkendu musel být zápas v Jablonci kvůli počasí odložený. Jako nějakou velkou komplikaci to však Daníček nevidí.

„Sehráli jsme v Hradišti modelové utkání. Zápas v Jablonci to nahradilo, navíc jsme si mohli víc odpočinout. Věřím, že zápasový rytmus nám scházet nebude a ten výpadek proměníme v pozitivum,“ přeje si Daníček a prozradil jaký měl volný víkend. „Trávil jsem ho s rodinou. Jeden den volna byl navíc. Na druhou stranu v úterý už se trénovalo, to mělo být po zápase v Jablonci volno, takže to vyšlo nastejno.“

Opora Slovácka nedávno prodloužilo s klubem svého srdce smlouvu s. Jednatřicetiletý fotbalista bude v celku z Uherského Hradiště působit až do léta 2026.

S vedením klubu se domluvil okamžitě. „Bylo to mezi čtyřmi očima, mezi mnou a panem Pojezným (ředitel klubu),“ prozradil rodák z Napajedel a na závěr přidal jedno přání.

„Roky přibývají, chtěl bych si zopakovat loňský úspěch Slovácka. Byly to skvělé zážitky a fotbalové zkušenosti – člověk by to chtěl zažívat každý rok. Uvidíme jestli se to podaří,“ narážel Daníček na loňskou evropskou pohárovou cestu.