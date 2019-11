Další vychytané nuly si sice brankář Slovácka Matouš Trmal vážil, ale sérii bez inkasované branky nijak zvlášť neprožívá.

„Občas se na statistiky podívám, je to hezké, ale jde o práci celého týmu a snažíme se z toho co nejvíce vytěžit,“ říká jednadvacetiletý gólman. „Po zápase vždy na tohle téma nějaká sranda proběhne, někdo něco řekne, jako že další nula a tak, další se toho chytne a už to jede,“ usmívá se tasovický odchovanec.

Cesta z Prahy na Moravu ale nebyla až tolik veselá. Fotbalisté Slovácka sice získali další bod, ale svým výkonem v televizní předehrávce 15. kola FORTUNA:LIGY diváky nijak neoslnili.

„Počasí fotbalu nepřálo, ale hlavně nám to vůbec nešlo. Nepodali jsme optimální výkon a bod musíme brát,“ říká Trmal.

Bojovný zápas mnoho šancí ani vzruchu nepřinesl. „Hrálo se nahoru dolů. Nám se nedařilo držet balon vpředu. Domácí nebezpečně hlavičkovali Pokorným, jinak se snažili hrozit z centrů, ale nic velkého tam nebylo. My žádnou šanci neměli,“ ví Trmal.

Celek ze Slovácka se díky bezbrankové remíze dotáhl na třetí Mladou Boleslav, navíc vylepšil své bodové maximum po první polovině soutěže. Pětadvacet bodů v úvodních patnáct kolech nikdy předtím borci z Uherského Hradiště nezískali. „Je to povzbuzení do další práce. Vnímáme, že se nám daří a že prožíváme nejlepší půlrok v historii Slovácka,“ přiznává Trmal.

Moravané ale nechtějí polevit ani na konci podzimu. „Chceme v posledních pěti kolech udělat co nejvíce bodů, aby zimní příprava byla lepší a na jaře mohli hrát v klidu,“ dodal.