„Cítím se dobře,“ usmíval se po emotivní bitvě její hrdina. Poctivý fotbalista svojí trefou neudělal radost pouze sobě, ale rozjásal spoustu fanoušků nejen z Uherského Hradiště, ale i nejbližšího okolí.

Slovácko se díky Zajícově přesném zásahu minimálně do další odvety stalo vládcem kraje, ševce totiž skolilo podruhé za sebou. A zase 1:0.

„Řekli jsme si, že na hřišti musíme nechat všechno, což jsme splnili. Dali jsme do hry více srdíčka než Zlín a to se vyplatilo. Vyhráli jsme zaslouženě, i když utkání bylo celkem vyrovnané,“ prohlásil Zajíc.

Klíčový okamžik třaskavého derby přišel na konci první půle. Po špatně zahraném zlínském autu se míče zmocnil Petržely. Před pokutovým územím nabil na střelu Reinberkovi. Míč se dostal až k nepokrytému Zajícovi, jenž zblízka nechytatelně uklidnil míč pod břevno.

„Jak Rambo napřahoval, tak jsem běžel. Balon doletěl až ke mně. Zpracoval jsem si jej přesně do běhu a pak ho napálil. Naštěstí to tam padlo,“ radoval se jediný sobotní střelec, který znovu stál ve správný okamžik na důležitém místě. „Snažím se vždycky dobíhat střely. Naštěstí to letělo zrovna tam, kde jsem stál,“ culil se.

Klíčový útočník Slovácka mohl Fastavu klidně nasázet hattrick, ale v úvodu utkání hlavičkoval nepřesně a ve druhém poločase po Kalabiškově střílené přihrávce zakončoval mimo. „Mohl jsem dát další dva góly, naštěstí na tři body stačil i ten jeden,“ oddechl si.

V hektickém závěru nejen Zajícovi ale pořádně zatrnulo, když Poznar střílel těsně vedle. „Kdyby to tam dal, asi tady tak nemluvím,“ věděl mladý forvard.

Celek z Uherského Hradiště porazil ševce podruhé za sebou. Přitom před rokem schytal doma výprask 0:4.

„Minule jsme byli hůř takticky připravení,“ myslí si.

Zatímco v minulém ročníku prchali zklamaně do šatny, teď si triumf nad tradičním rivalem dlouho vychutnávali.

„Oslava nevím, jestli bude. Záleží, jak se to vyvine,“ usmíval se Zajíc.

Po zranění, které utrpěl v přípravném zápase se Senicí, toho měl ale dost.

„Cítil jsem se rozhodně lépe než minulý týden v Jablonci, ale pořád nejsem v top kondici, takže to pro mě bylo náročné,“ přiznává Zajíc. „Kotník mě stále pobolívá, ale už je to lepší,“ přidává.

Zatímco v minulé sezoně nastupoval na hrotu Slovácka převážně osamocený, tentokrát měl vedle sebe parťáka. Trenér Svědík nasadil proti Zlínu dva klasické útočníky a tento tah mu vyšel náramně. „S Šašinkou si rozumíme. On je mladý a běhavý,“ chválí parťáka Zajíc.

Před týdnem stejně jako zbytek týmu prožíval úplně jiné pocity. Slovácko se vracelo z Jablonce s pořádným výpraskem a někteří fanoušci už mužstvo odepisovalo.

„Já jsem se uklidňoval tím, že je to jenom fotbal. Na světe jsou horší věci,“ připomíná.

Přesto se debaklem 0:6 ještě chvíli užíral. Pak ale hodil ostudnou porážku za hlavu a soustředil se na Zlín. Že se poctivá příprava vyplatila, ukázal víkendový šlágr, jehož byl zajíc ústřední postavou.