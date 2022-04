„Je to pro nás velká vzpruha a psychická výhoda. Samozřejmě ten zápas bude motivací sám o sobě, někteří kluci ze Slovácka jej odehrají jednou za život. Pokud chceme uspět, nesmíme slevit ze své hry, ale určitě to bude jiné utkání než s Baníkem. Zápas bude otevřený pro obě strany,“ míní trenér Slovácka Martin Svědík.

Zkušený kouč si čtvrtého místa, na kterém skončil tým z východu Moravy podruhé za sebou, obrovsky cení.

„Na takovýto region a malý klub je to úžasné. Byť nám nikdo nevěřil, jsem moc rád, že jsme zopakovali minulou sezonu. Jsem hrdý na hráče, že to dokázali už podruhé,“ prohlásil. Přitom celek z Uherského Hradiště na tom není herně tak dobře jako v první polovině sezony, kdy si konstantními výkony držel sérii zápasů bez porážky, navíc neinkasoval tolik branek.

„Nedostali jsme se na podzimní výkonnost. Šlo to trošku dolů,“ připouští Svědík.

„Mužstvo má ale dobrý charakter. Reaguje na prohry i podněty zlepšeným výkonem,“ všímá si.

Tři góly i s virózou. Jurečka prvním ligovým hattrickem zajistil Slovácku poháry

Slovácku nyní nevycházejí začátky. S Baníkem prohrával již od šesté minuty, kdy se prosadil Klíma.

Ostravský forvard využil nekoncentrovanosti a nedorozumění domácí obrany a ve svém stém prvoligovém zápase pohodlně otevřel skóre.

Slovácko se sice rychle otřepalo, vytvořilo si územní převahu, z ní se ale neurodily žádné šance. „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první nebyl podle našich představ, nechali jsme si dát branku, náš pohyb nebyl dostatečně agresivní, hráli jsme strašně nízko, nedostávali soupeře pod tlak a naopak si museli hlídat jeho brejky,“ hodnotil Svědík.

„Když jsme balony získali presinkem, zase jsme měli moc ztrát v nebezpečných prostorech. Když Baník chodil do rychlých brejků, museli jsme tvrdě pracovat směrem dozadu,“ přidává.

Domácí kouč nevýrazný výkon mužstva pozvedl poločasovým proslovem a hlavně střídáním.

„Jsem rád, že to padlo na úrodnou půdu, ale v kabině jsem nekřičel, řeč byla spíš motivační. Doma prostě musíme hrát jinak. Pomohla nám až penalta. Po ní to bylo Slovácko takové, jaké chci vidět. Byli jsme agresivní, nebezpeční. Dostupovali soupeře, získávali jsme balóny a do šestnáctky chodilo hodně centrů. Navíc jsme si vytvořili další šance,“ těší Svědíka.

Hrdinou sobotního utkání byl Václav Jurečka. Autor hattricku sice kvůli zdravotním problémům začal jen na lavičce a do hry naskočil až po přestávce, přesto dal poprvé v kariéře tři góly v jednom ligovém utkání.

Celkem už nastřádal sedmnáct tref a osamostatnil se na čele tabulky střelců FORTUNA:LIGY.

Paráda! Jurečka hattrickem skolil Baník. Slovácko má jisté evropské poháry

Slovácko hlavně díky opavskému odchovanci neprohrálo s Baníkem popáté v řadě, z toho počtvrté naplno bodovalo.

„Venca byl klíčem k otočení zápasu,“ souhlasí Svědík. „Je super, jak zareagoval na kritiku po Plzni, byť už tam měl nějaké problémy. Když se ale útočníkovi nedaří, musí zjednodušit hru a soustředit se na maličkosti, detaily, aby pomohl mužstvu,“ říká.

Pardubický rodák mnoho opor proti Baníku nešetřil. Na lavičce zůstali jenom Petržela s Jurečkou, další osvědčení fotbalisté normálně hráli. „Odpočinout jsme nechali jenom hráče, kteří měli nějaké problémy a nevydrželi by celých devadesát minut,“ vysvětluje.

Po duelu s Ostravou nejsou fit Daníček, kterého bolí hlava, a Kalabiška. Ten musel nuceně střídat. „Snad se dáme do středy do kupy,“ doufá Svědík.