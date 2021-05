Fotbalisté Slovácka si jednobrankovou výhrou v Českých Budějovicích definitivně zajistili čtvrtou příčku v tabulce a potvrdili skvělou sezonu. Vůbec nejlepší v historii klubu.

Trenér Slovácka Martin Svědík. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

„Když jsem v průběhu sezony dostával otázky na naše cíle, tak jsem odpovídal, že do každého zápasu chceme jít maximálním úsilím a chceme ho vyhrát. Kam nás to posune, to se uvidíme po sezoně. A jestli jsem věřil, že skončíme na čtvrtém místě? Věřím v naší práci. Samozřejmě se vám musí sejít v sezoně spoustu věcí, i když šlo i něco proti nám, třeba covid jsme dostali v nevhodnou dobu. Přesto je sezona z tohoto pohledu parádní,“ hodnotil svoje svěřence Martin Svědík.