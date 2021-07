I když celek z Uherského Hradiště od 11. minuty po gólu z rohu prohrával, ve druhém poločase výsledek díky trefám Holzera a Jurečky otočil a zvítězil 2:1.

„Z naší strany to byl festival zahozených šancí,“ glosoval hlavní trenér Slovácka Martin Svědík.

„Proti kvalitnímu soupeři jsme měli pomalejší začátek. Pustili jsme ho do tří standardek a zbytečně jsme inkasovali, ale od dvacáté minuty hrálo mužstvo velice dobře. Připravilo si spoustu šancí a druhý poločas to hráči korunovali tím, že výsledek utkání otočili,“ pokračuje.

Svědík věří, že si tým góly schoval na důležitější zápasy. „Klobouk dolů před mužstvem, protože i když se říká, že generálka je na vyladění, tak my to máme trochu jinak. Máme to posunuté, takže hráči ještě v nohách něco měli, ale i přesto se mi některé individuální výkony velice líbily. Jenom je škoda, že i když tam byla řada pěkných akcí, tak zůstaly nevyužity,“ lituje.

Rozhodující moment přišel po hodině hry. Jurečka dostal míč na pravou stranu a po úniku nekompromisně zavěsil. „Balon mi dobře skákal, takže nezbývalo, než ho jenom dobře trefit, což se povedlo,“ uvedl pro klubovou televizi šťastný střelec.

Triumfu nad Paksi si vážil. „Věděli jsme, že Maďaři skončili v tabulce čtvrtí, takže žádné lehké utkání to pro nás nebylo. Měli jsme sice nějaké šance, ale hra byla víceméně vyrovnaná. Až ke konci jsme soupeře trošku víc přitlačili a mohli dát další góly,“ uvedl Jurečka.

Slovácko se dlouho střelecky soužilo. V úvodní části jen zahazovalo příležitosti, vyrovnání a obrat přišly až po přestávce.

„Nastoupilo proti nám kvalitní mužstvo. Ze začátku jsme neproměnili naše šance a soupeř z jednoho rohu udeřil a dostal se do vedení. My jsme si vytvořili hodně šancí příležitostí, už v prvním poločase jsme mohli výsledek otočit, ale nechtělo nám to tam padnout, jejich gólman chytal výborně,“ ocenil záložník Daniel Mareček.

„Ve druhém poločase už jsme ze šancí vytěžili góly. Závěr jsme si pohlídali, ještě jsme mohli přidat branky,“ přidal třiadvacetiletý středopolař, který v závěru střetnutí dostal ránu loktem a musel být ošetřovaný, ale nic vážného to není.

Celek z Uherského Hradiště i poslední šichtu před startem Evropské konferenční ligy zvládl. V letní přípravě ani jednou neprohrál. Až na remízu s ruským Orenburgem ostatní duely vyhrál.

Také generálka snesla určitá měřítka. „Kluci ještě nebyli úplně vyladění, ale mělo to od nás po celou dobu zápasu poměrně slušnou intenzitu. Samozřejmě v naší hře byly i individuální chyby. Co nás však hodně trápí, je neproměňování šancí. To už je záležitost několika přípravných zápasů, na koncovce musíme ještě zapracovat,“ ví dobře kondiční trenér Slovácka Miroslav Mikšíček.

Jinak s přístupem hráčů byl spokojený. „Zase to bylo velmi dobře odpracované. Utkání přineslo to, co jsme od něj očekávali,“ pochvaluje si.

Jak ukázal čtvrteční duel, Kadlec a spol. jsou velmi nadupaní. Maďarského protivníka ve druhé půli převyšovali nejen herně, ale i fyzicky.

„Maďaři jsou v maličko jiné fázi přípravy než my, přesto ten rozdíl byl markantní,“ všímal si i Mikšíček.

„Pro nás je to dobrá zpětná vazba. Nás těší, že tým je kondičně dobře připravený, nachystaný na zápasy, které teďka půjdou rychle po sobě,“ prohlásil.

Fotbalisté Slovácka strávili ve Slovinsku týden. Během něj odehráli tři přípravné duely, absolvovali řadu tréninků, ve volných chvílích stmelili kolektiv. „Bylo to fantastické,“ rozplývá se Jurečka.

Sedmadvacetiletý fotbalisty byl ze skvělých podmínek nadšený. „Hotel i tréninkové zázemí byly super. Myslím, že jsme se dobře připravili a ve čtvrtek jdeme na to,“ říká.

Spokojený s kempem byl také Mikšíček. „Ve Slovinsku jsme po všech stránkách našli dobré útočiště. Terény, jídlo, hotel, regenerace, na nic z toho si nemůžeme stěžovat. Určitě nám to pomohlo k dobré přípravě nejen na poháry, ale i na ligu,“ je přesvědčený.

Svědíkův tým se po čtvrtečním zápase vrátil domů na Moravu. V pátek a v sobotu mají hráči volno, aby si užili rodiny. V neděli už se ale zase vrhnou do práce. Úvodní duel druhého předkola Evropské konferenční ligy pro bulharskému Lokomotiv Plovdiv se blíží.

Jedinou komplikací je zranění Milana Petržely. Zkušený křídelník má zdravotní problémy, vynechal čtvrteční generálku a zřejmě nestihne ani úvodní pohárový souboj s Plovdivem nebo zahajovací ligový duel v Liberci.