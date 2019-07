„Budeme muset najít nejlepší alternaci, každopádně nyní nikoho na hrotu nevidím. A nenapověděly mi ani poslední zápasy, ve kterých jsem nebyl spokojený s tím, jak kluci nahoře pracovali,“ přiznal při úterním setkání s novináři kouč Slovácka Martin Svědík.

Vedení klubu se snaží nepříjemnou situaci řešit a snaží se vzhledem ke zdravotním problémům Zajíce přivést do mužstva dalšího útočníka. „Pracujeme na tom, zároveň to ale musí být posila, ne pouhé doplnění kádru,“ uvedl sportovní manažer klubu Veliče Šumulikoski.

Dobrou zprávou je naopak zapojení zraněného stopera Kadlece do tréninku. „Na Spartu ještě připravený nebude, ale v dalších zápasech už s ním počítáme,“ říká Svědík.

Pětačtyřicetiletý kouč může naopak od začátku sezony počítat se službami Milana Petržely. Někdejší reprezentant se do Slovácka vrátil po dlouhých třinácti letech. Domů na Moravu přišel jako volný hráč po konci smlouvy v Plzni.

„Milan má obrovské zkušenosti, ve svých letech je to pořád rychlostní typ hráče. Líbí se mi, že má stejně jako Kadlec ke Slovácku vztah, čehož si moc cením,“ prohlásil Svědík.

Podle něj má Petržela pořád týmu co dát. „Ať už svými zkušenostmi nebo hrou. Má finální přihrávku i zakončení,“ oceňuje kouč Slovácka a zároveň připomíná, že herní způsob celku z Uherského Hradiště je diametrálně odlišný od toho, na co byl zvyklý z Plzně, kde je přece jenom jiná kvalita hráčů.

„Zatímco Viktorka ve většině zápasů neustálý dobývá soupeřovu obranu, my po zisku míče sázíme na přímočarou hru a na rychlý přechod nahoru. Rychlost ale pořád má, takže do našeho plánu zapadá. Mělo by mu to sedět,“ je přesvědčený Svědík, který si nemyslí, že by s tím letní posila Slovácka měla při jejích zkušenostech nějaké problémy.

Na bránění ale není Petržela tolik zvyklý.

„V tréninku jsem si všiml, má trochu problém v přepínání mezi obranou a útokem. V tom ale problém nebude. Milan je ale chápavý. Ví, co po něm chceme,“ míní Svědík, jenž vedle Petržely přivítal v kabině také útočníka Pavla Dvořáka, brankáře Radka Porcala a navrátilce z hostování Emila Tischlera s Tomášem Vasiljevem. V klubu skončili Jaroslav Diviš, Filip Hološko, a Dominik Janošek, jinak kádr Slovácka zůstal pohromadě.

„Máme na čem stavět," ví náročný kouč,

Daníček a spol. sehráli v přípravě šest zápasů. Tři duely vyhráli, dvakrát remizovali a neuspěli pouze se slovenskou Senicí. Do ligové soutěže vstoupí nedělním utkáním na Spartě.

„Náš hlavní cíl se nemění. Chceme vyhrát každý zápas a vyhnout se baráži,“ zdůraznil Svědík, jenž k týmu přišel loni na konci podzimu a bez větších komplikací jej dovedl k záchraně v nejvyšší soutěži.

Teď chce pardubický rodák dostat Slovácko ještě výš. „Prověří nás ale až sezona,“ uvědomuje si Svědík.