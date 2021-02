Páteční předehrávka 19. kola FORTUNA:LIGY, kterou fotbalisté Slovácka opanovali 2:0, se odehrála i za nepříznivých klimatických podmínek.

„Trošku obavy byly, i přesto jsem věřil, že se hrát bude,“ uvedl domácí kouč Martin Svědík. Lehce nervózní pár desítek minut před úvodním hvizdem byli i ostatní činovníci ze Slovácka, nakonec se klubovým zaměstnancům podařilo sníh alespoň částečně odklidit, byť se duel hrál na zmrzlém trávníku a za teploty minus šest stupňů.

Po úvodní čtvrthodině dal sudí Machálek dokonce pokyn k odhrnutí sněhu na čarách pokutového území a po obvodu hřiště. „To ale nebylo v takovém stavu jako v Jablonci,“ upozorňuje.

Podle Svědíka byla hrací plocha ještě ve dvě hodiny odpoledne dobře připravená. Komplikace přišly až s hustým sněžením těsně před zápasem. „Terén byl těžký, ale pro oba týmy stejný,“ připomíná.

Kouč Slovácka byl hlavně rád, že se utkání odehrálo. Další odložení by totiž přinesly ještě větší komplikace. „Už teď na nás bylo vidět, že jsme v minulé kole nehráli,“ míní.

Taktiku kvůli sněhové nadílce neměnil. Svěřence ale před náročnými podmínkami varoval. „Víme, jaký terén v tomto ročním období je. Dochází na něm k věcem, které za normálních okolností nevidíte, což je případ třeba Slavie v Příbrami, proto koncentrace musí být větší,“ prohlásil.

Také borci z Uherského Hradiště se snaží ročnímu období přizpůsobit. Proti Teplicím upustili od tradičního kombinačního fotbalu, výstavby od gólmana.

I když si několikrát pomohli přihrávkami dozadu, hru se snažili zjednodušit, míče raději posílat nahoru. „Na tom terénu se moc hrát nedalo. Byl to spíš takový boj, hra asi nebyla podle představ trenéra, ale hlavní je vítězství,“ míní autor vedoucího gólu, krajní obránce Slovácka Jan Kalabiška.

Pojistku přidal v 89. minutě střídající Václav Jurečka krátce poté, co byl vyloučen hostující Ruben Droehnle. Slovácko bodovalo v sedmém ligovém duelu po sobě, z toho pošesté zvítězilo a v neúplné tabulce si upevnilo čtvrté místo. Tým z Uherského Hradiště má navíc zápas k dobru.

A to mu ještě schází zraněný kapitán Daníček. „Vlastu jsme už mohli vzít na lavičku, ale měl problémy se svalem, takže jsme nechtěli riskovat. Aby tam šel na deset minut a zase to obnovil, to nemělo cenu. Připravený bude k dalšímu zápasu,“ říká Svědík.

K dispozici už naopak měl útočníka Ciciliu. Fotbalista z Curaçaa dlouho marodil s bolavou patou, do kupy se dal i díky známému fyzioterapeutovi Kolářovi.

Elitního sportovního lékaře navštívil v Praze v jeho Centru pohybové medicíny. „Trošku se to urychlilo,“ přiznává Svědík, který urostlého forvarda poslal do hry v 83. minutě místo vyčerpaného Klimenta. „Regi je zatím použitelný pouze na určitý čas. Dlouho stál, ještě úplně nedohnal tréninkové manko,“ informuje.

I tak je rád, že ho má zase v týmu. „Jsme rádi, že se uzdravil a taky trochu přispěl k výhře,“ těší Svědíka. „Jeho postava budí respekt, proti Teplicím byl u druhého gólu. Navíc máme další variantu do útoku,“ dodává.