Nebyla pro vás remíza s Jabloncem málo?

Cítím, že mužstvo si postupně sedá a v průběhu sezony se to bude jenom vylepšovat. První půlka byla z naší strany hodně aktivní. Scházela branka, kdybychom ji v prvním poločase dali, tak věřím, že by se zápas vyvíjel jinak.

Byl to váš první zápas před domácími fanoušky. Jak ho hodnotíte z tohoto pohledu?

První zápas před domácím publikum byl velmi příjemný. Sice jsem na stadionu už několikrát trénoval, ale hrát zápas je docela něco jiného. Bohužel, výsledek nám premiéru trošku pokazil. Jinak to byl pro mě velmi pěkný zážitek.

Dal jste branku a fanoušci vyvolávali vaše jméno …

Ano, to mě velmi potěšilo. Uvnitř jsem se smál, že už mě fanoušci zaregistrovali. Byl to skvělý pocit vstřelit gól a ještě slyšet svoje jméno.

Na gól vám přihrával Petržela. Jeho nahrávka měla velkou razanci. Čekal jste tak prudký balon?

No, nevím, jestli to byla střela nebo přihrávka. To už je jedno, prostě jsem stál na správném místě a podařilo se mi balon hlavou dotlačit do branky.

Po brance Slovácko trochu polevilo. Viděl jste to stejně?

Je pravda, že jsme se trošku zavřeli. Zatáhli jsme se do defenzívy. Nebyla to žádná taktika ani plán trenéra. Když doma vedeme, tak musíme být z mého pohledu ve hře aktivnější. Je to jedna z věcí, kterou bychom měli do dalších zápasů změnit.

Často se v zápase stávalo, že jste si chodil pro míče až na vlastní půlku. Byl to taktický plán?

Velmi rád hraji s balonem. Pak se stává, že při naší rozehrávce jsem víc aktivní a chodím si pro míče i na vlastní půlku. Rád nahrávám a vytvářím šance pro druhé. Být na hrotu celý zápas mně úplně nesedí.

Ve druhém poločase přišel do hry Patrik Hellebrand. Jak se vám spolupracovalo?

Patrik je skvělý na balonu. Viděl jsem to na tréninku, říkali mi to i kluci. Rád si hraje s balonem, to si myslím, že by nám mohlo prospět a naše souhra by mohla fungovat. Ale věřím, že souhra bude ještě lépe fungovat s celým týmem.

Do Uherského Hradiště jste přišel z dvousettisícového Eindhovenu. Jak se vám zamlouvá v menším městě?

Ptá se mě na to hodně lidí, jak se sžívám s menším městem. Řekl bych, že je to všude stejné. Kdekoliv působíte, tak se tam musíte adaptovat. Hradiště je super, po zápase jsem se dokonce u setkal s jedním fanouškem. Požádal mě po sezoně o můj dres. Slíbil jsem mu ho.