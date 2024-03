Bylo těžké vybírat nejlepšího hráče Slovácka po prohraném zápase proti Jablonci. Nikdo nepředvedl mimořádný výkon, nikdo nezaujal. Nakonec novináři zvolili Marka Havlík, který den před utkáním podepsal s klubem novou – dvouletou smlouvu.

Záložník Slováka Marek Havlík (v modrém dresu) při souboji s jabloneckým Václavem Drchalem. | Foto: 1. FC Slovácko

Slovácku se na jaře nedaří, prohrálo i třetí domácí utkání.

Jak to vidí nejlepší střelec mančaftu? „První poločas byly šance na obou stranách. Jablonec hrozil hlavně po centrech,“ hodnotil Havlík úvodní blok a přidal pohled na výkony týmu.

„Naše hra je špatná, nejde nám to. V posledních zápasech nám chybí větší energie. Bohužel se ve špatných výkonech trošku utápíme,“ hodnotí nevydařené zápasy.

Proti Jablonci dalo sice Slovácko úvodní branku, ale ta nebyla po zkoumání u videa uznána. Severočeši potrestali nevýrazné domácí ve druhé půlce. Po hodině hry si naběhl z kraje jablonecký Štěpánek a jediným gólem rozhodl nezáživný duel. Slovácko se v závěrečné půlhodině na nic nezmohlo. K vidění nebyla ani jedna gólová příležitost.

„Náš výkon nebyl dobrý, neměli jsme ani jednu šanci. Zjednodušili jsme hru, dali jsme tam tři útočníky, ale bohužel z toho nic nebylo. Jablonec měl jednu šanci a dal gól. Málo se dostáváme do zakončení. Musíme se nakopnout nějakým jednoduchým ubojovaným vítězstvím. Potřebujeme do toho víc šlápnout. Z naší strany je to málo,“ dobře ví klíčový hráč Slovácka, který krátce okomentoval nový dvouletý kontrakt.

„S klubem jsme se shodli na několika věcech, tak jsem prodloužil,“ říká.

Museli bychom jít hodně do historie abychom našli tři domácí prohry v řadě.

Jen díky selhávání soupeřů drží Slovácko pořád čtvrtou příčku. Herně se také nedaří, styl je upracovaný, nevýrazný.

„Samozřejmě to víme. Celý mančaft cítí, že to není ono. Celkově jako tým se nedostáváme do zakončení. Nejde to herně ani nemáme štěstí. Víme, že to musíme zlomit. Doufám, že to zlomíme jednoduchým vítězstvím. Myslel jsem si, že výhra v Karviné nás nakopne, nakonec to nedopadlo. Je pravda, že se k nám ostatní týmy přibližují, ale my máme aktuálně problémy sami se sebou,“ dobře ví Havlík.

Odrazit se tak nebude vůbec jednoduché.