Daníček a spol. se po dlouhé pauze nedokázali vrátit do dřívější formy. Kupily se zranění, přišly karty i chyby, mužstvo se střelecky soužilo a vlastní nedisciplinovaností ztratilo některé důležité zápasy.

Sen o elitní šestce i pohárové Evropě se po čtyřech porážkách v řadě rozplynul, přesto se na specifickou sezonu 2019/2020 nebude vzpomínat vůbec ve zlém.

„Všichni však cítíme, že šlo vytěžit víc,“ prohlásil po vyřazení trenér Martin Svědík.

Tady je pět důvodů, proč fotbalisté Slovácka nedošli dál.

ZTRÁTA FORMY

Jaro odstartovali nešťastnou domácí porážkou s Ostravou, po bezbrankové remíze v Mladé Boleslavi přišla senzační výhra nad mistrovskou Slavií.

Po euforii se zrodil další nerozhodný výsledek 0:0, pak ale ligový kolotoč rázně utnula pandemie koronaviru.

Fotbalisté Slovácka sice v nucené pauze běhali po lesích a poctivě plnili individuální plány, po návratu ke společnému tréninku už ale nebyli tak hladoví po úspěchu, jako na podzim. Výkony snesly měřítko, ale za slušně odvedenou práci nebyli pokaždé odměněni dobrým výsledkem.

„Fotbal je o detailech a my jsme v klíčových momentech selhali. Pokud bychom dotáhli do konce zápasy s Olomoucí, Opavou, Jabloncem nebo Teplicemi, nemuseli jsme se na nikoho ohlížet,“ uvedl trenér Svědík. „Na šesté místo potřebujeme dozrát. Pořád nám něco chybí,“ cítí náročný kouč.

ZRANĚNÍ OPOR

Moravané v nabitém závěru rozjeté soutěže museli nedobrovolně sáhnout do kádru. Kvůli zranění a disciplinárním prohřeškům scházely některé opory, před důležitými bitvami se rozpadla hlavně fungující obrana. „Je pravda, že sestava se nám trošku rozbila a asi to mělo vliv na to, že se skvěle rozjetá sezona trochu přibrzdila,“ připouští i stoper Michal Kadlec.

V Liberci přišlo Slovácko nejen o něj, ale i o Zahustela, který si zlomil ruku. V Opavě se navíc zranil gólman Trmal. Zraněné koleno spolehlivou jedničku vyřadilo do konce sezony. Skoro nic neodehrál útočník Kliment, zdravotní problémy sužovaly Hofmanna, Šimka, Jurošku, Kalabišku i další borce. „Vinou zranění jsme doplatili na nedostatečně široký kádr, přestože jsme pro to před sezonou v rámci možností činili maximum,“ prohlásil ředitel Slovácka Petr Pojezný.

CHYBĚLY GÓLY

Nejlepším střelcem týmu byl se sedmi brankami útočník Zajíc, od kterého se ale hlavně na jaře čekalo víc. Fanoušci rodákovi ze Suchovských Mlýnů vyčítali nejen odchod do Baníku, ale i slabší formu a malý zápal. Víc ovšem měli předvést i další ofenzivní borci. Jurečka se stejně jako Sadílek trefil jenom jednou, Navrátil, který ze všech hráčů Slovácka odehrál skoro nejvíce minut, neskóroval vůbec!

„Naším dlouhodobým problémem je koncovka. Šance si dokážeme připravit, ale v šestnáctce jsme sterilní. V momentě, kdy začneme proměňovat šance a budeme místo remíz sbírat výhry, tak se v tabulce dostaneme výš,“ je přesvědčený Svědík.

Kvalita v zakončení chyběla Moravanům ve spoustě zápasů. „Vždycky je to o nás. Je hezké, že utkání odmakáme, ale vyrovnané zápasy rozhodují detaily, které šly několikrát proti nám,“ povzdechl si šestačtyřicetiletý odborník.

DISCIPLÍNA

Fotbalisté Slovácka na konci základní části krutě pykali za své prohřešky. V Liberci byl za oplácení zbytečně vyloučen zkušený stoper Kadlec, v domácím zápase proti Bohemians zase uviděl červenou kartu mazák Petržela. I když celek z Uherského Hradiště cítil po souboji pod Ještědem právem křivdu a zlobil se na rozhodčí, v domácím duelu se za nic schovávat nemohl.

Bývalý reprezentant totiž hned v úvodu utkání udeřil loktem do obličeje hostujícího Vodháněla a sudí Lerch po zhlédnutí videozáznamu nekompromisně poslal bývalého hráče Sparty či Plzně do sprchy.

„Červená karta byla naprosto zbytečná, nepochopitelná,“ láteřil tehdy Svědík.

Pro hloupé vyloučení nenašel žádné polehčující okolnosti. „Vždyť v té době ještě nebyly na hřišti žádné velké emoce,“ kroutil hlavou. „Tito zkušení hráči mají tým táhnout, ne ho oslabovat,“ zlobil se.

Nedisciplinovanost hráčů se projevovala i jinak. Třeba náhradní gólman Porcal selhal při rozehrávce v Opavě, minelám se nevyhnuli ani další borci. „ Chybělo mi hlavně lepší dohrávání a pokrývání hráčů,“ lamentoval po prvním utkání s klokany Svědík.

FANOUŠCI

První zápasy po pandemii se odehrály bez diváků a za přísných bezpečnostních opatření. Každý návštěvník stadionu musel mít roušku, v hledišti chyběly emoce, atmosféra byla jako v přípravě.

„Jsem hodně impulzivní trenér a když slyším sám sebe, určitě něco není v pořádku. Sám se za to nemám rád,“ přiznal kouč Slovácka po duelu s Olomoucí. Nejen Svědíkovi fanoušci na tribunách scházeli. „Jsou skvělí, mám je rád nejen proto, že nám hlavně doma hodně pomáhají,“ pronesl. „Bylo to takové neosobní, hodně zvláštní,“ přidal křídelník Jan Navrátil.

Třeba při vítězném zápase proti Karviné povzbuzovali příznivci Slovácka své miláčky za plotem, po dalším rozvolnění opatření už se ale řada z nich konečně dostala také do hlediště. „Fanoušci jsou pro nás důležití, jsou naším motorem,“ opakuje často Svědík.

Paradoxně přítomnost kotle celku z Uherského Hradiště k bodům nepomohla. Moravané padli s Bohemians dvakrát za sebou 1:2, stejným výsledkem skončila i odveta v Ďolíčku, kde Slovácku dlouhá sezona definitivně skončila.

Statistika 1. FC Slovácko v sezoně 2019/2020

Umístění po základní části: 9. místo - Slovácko 30 11 9 10 35:35 42

Doma: 9. místo - Slovácko 15 7 4 4 20:12 25

Venku: 7. místo - Slovácko 15 4 5 6 15:23 17

Nejlepší střelci: 7 – Zajíc, 4 – Petržela, Kalabiška, 3 – Daníček, Hofmann, 2 – Havlík, Reinberk, 1 – Zahustel, Šimko, Juroška, Sadílek, Helebrand, Jurečka

Asistence: 4 – Havlík, Zajíc, 2 – Kalabiška, Navrátil, Reinberk, Šimko,

Žluté karty: 8 – Hofmann, Reinberk, 7 – Kadlec, Daníček, 6 – Petržela, Navrátil, Divíšek

Červené karty: 1 - Kadlec, Petržela, Divíšek, Šimko

Odehrané minuty: 2835 – Havlík, 2544 - Navrátil, 2536 – Daníček, 2430 – Hofmann, 2356 – Trmal, 2306 – Kadlec, 2302 – Reinberk, 2085 – Zajíc.

Obranné souboje: 460 – Daníček, 296 – Havlík, 291 – Kadlec, 287 – Hofmann, 255 – Divíšek

Vyhrané obranné souboje: 243 – Daníček, 207 – Hofmann, 184 – Kadlec, 162 – Divíšek, 135 – Reinberk

Odebrané míče: 24 – Kadlec, 19 – Hofmann, Reinberk, 13 – Divíšek, 12 - Juroška

Pohled sportovního redaktora Libora Kopla: Škoda. Závěr měl být jiný



Nejlepším podzimem v klubové historii si nastavili vysokou laťku. Namlsali fanoušky, zaujali odborníky, překvapili soupeře. Vyhráli na Spartě, dvakrát dokonce porazili Plzeň. Fotbalisté Slovácka se stali ligovou štikou, která prohání favority. I když zbytečné ztráty mrzeli, Moravané se dál drželi nahoře a bavili lidi.



O sestup se v Uherském Hradišti po dlouhé době nikdo nebál, všichni se dívali dopředu a počítali body, které naskakovali jako nikdy dřív. Tvrdá dřina se Slovácku dlouho vyplácela, fungující mančaft zastavila až pandemie koronaviru.



Po dlouhé pauze se Daníček a spol. nedokázali dostat do podzimní formy. Herně to nebylo zase až tak špatné, góly ale nepadaly a výsledky nebyly takové, jako v první polovině sezony.



S přibývající únavou přicházely zranění, hráči se nevyvarovali zbytečných chyb i výstřelků, po kterých inkasovaly karty. Někdy nepřála štěstěna, jindy zase rozhodčí. Celkově závěr výborně rozjeté sezony nedopadl podle představ, čtyři porážky v řadě připravily Slovácko o elitní šestku i účast ve finále skupiny o Evropu. Věrní fanoušci nepřestávají doufat, jiní dál brblají. Letošní sezona však rozhodně stála za pozornost, i když závěr měl být jiný.