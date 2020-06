„Pro mě je to hrubá nedisciplinovanost hráče. Že si toto dovolí v takovém zápase, když ví, že se na góly nadřeme,“ hněval se na svěřence Svědík.

Laciná inkasovaná branka ho pořádně štvala. „Zápas by vypadal jinak, kdyby Porcal chybu neudělal neudělal,“ ví dobře náročný kouč. „Přitom ještě než šel na hřiště, tak jsem mu řekl, ať nedělá takovéto věci. Měl čas na to, aby to vyřešil,“ míní Svědík.

Jindy by možná nerozhodný výsledek bral, tentokrát ale byl z remízy 1:1 pořádně zklamaný. „V prvním i druhém poločase jsme si vytvořili dostatek šancí, kterými jsme mohli zápas rozhodnout. O jeho osudu rozhodla naše nemohoucnost v útočné fázi a nesmyslná chyba Porcala,“ prohlásil Svědík.

Fotbalisté Slovácka ale doplatili v Opavě také na mizernou koncovku. Těch příležitostí, co za devadesát minut neproměnili …

„Jestli chceme hrát v tabulce někde výš, tak je musíme proměňovat,“ ví dobře Svědík.

Nad počínáním Sadílka, Petržely, Jurečka nebo střídajícího Kohúta jen kroutil hlavou. „Takový zápas jsem ve Slovácku ještě nezažil,“ přiznal pětačtyřicetiletý odborník.

Přitom s výkonem mužstva mohl být spokojený. „Ve hře byla kvalita. Dokázali jsme si šance připravit, ale v šestnáctce jsme byli zase sterilní, což je náš dlouhodobý problém,“ připomíná.

„V momentě, kdy začneme proměňovat šance, budeme místo remíz sbírat výhry a v tabulce se dostaneme výš,“ je přesvědčený.

Hostům k lepšímu výsledku nepomohlo ani nasazení ex-opavského Jurečky úkor střelce Zajíce či návrat Reinberka do sestavy po vypršení trestu. „Se sestavou nebyl vůbec žádný problém,“ tvrdí Svědík. „Zápasy jdou rychle po sobě a já potřebuji, aby všichni byli vytížení. Navíc Jurečka má k Opavě vztah, potřebovali jsme leváka, proto hrál Kalabiška,“ vysvětluje.

Na marodce dál zůstávají Hofmann s Klimentem, mimo hru je Zahustel a zcela fit není Šimko.

Nyní mezi zraněné přibyl brankář Trmal, který opustil hřiště po střetu s domácím stoperem Rychlým na nosítkách. „Je vyřazený ze hry, ale nemělo by to být snad nic vážného. Rentgen velké poškození neukázal, u kolen však nikdo neví,“ pravil Svědík.

Ten věří, že se mladý gólman mezi tři tyče brzy vrátí. Liga totiž pokračuje už ve středu, kdy Daníček a spol. doma hostí Bohemians. Moravané pak základní část zakončí v neděli proti Spartě. „Hrát doma v současné situaci není moc velká výhoda, ale já věřím, že už na Bohemku nějací fanoušci přijdou,“ přeje si Svědík.

Naposledy proti Karviné oddaní příznivci povzbuzovali své miláčky za plotem. Teď po dalším rozvolněné opatření by se konečně mohli dostat do hlediště. „Na to se těším, protože fanoušci jsou pro nás důležití, jsou naším motorem,“ dodává.