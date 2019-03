Zkušeného devětadvacetiletého obránce, který na levé straně domácí základní sestavy dostal přednost před Josefem Divíškem, štvala vyrovnávací branka od Přikryla, promarněná přesilovka po vyloučení Tatajeva a hlavně zbytečná ztráta.

Celek z Uherského Hradiště poprvé v letošním ročníku FORTUNA:LIGY remizoval, s posílenou Mladou Boleslaví si po nerozhodném výsledku 1:1 rozdělil.

„Jsme zklamaní, protože jsme chtěli vyhrát. Zápas jsme měli dobře rozehraný. Bohužel jedna situace nás stála tři body,“ štve Petra Reinberka.

Slovácko proti Mladé Boleslavi chtělo odčinit minulý nezdar na Slavii, nakonec proti neoblíbenému soupeři neuspělo.

„Víme, že s Bolkou máme špatnou bilanci. Chtěli jsme vyhrát, zlomit to. Bohužel to nevyšlo,“ smutnil pokérovaný fotbalista.

Přitom Moravané začali dobře. Byl aktivní a protivníka přehrávali.

„Boleslav jsme v první půli zatlačili. V kabině jsme si řekli, že druhou půlku chceme začít stejně, což se nám podařilo. Měli jsme nějaké závary, dali vedoucí gól,“ popisuje.

Slovácko se ujalo vedení ve 49. minutě, kdy Reinberkův centr usměrnil k tyči Zajíc. Pro Boleslav šlo o první inkasovanou branku po dvou předchozích zápasech s čistým kontem.

„Niky Janošek si zařval, abych dal balon pod sebe. Já jsem si ho ale nechal, dal si to do lajny a snažil se najít někoho před bránou,“ líčí. „Zaja chodí na přední tyč. Vyšlo to. Našel jsem ho dobře,“ přidává.

Snahu hostů o vyrovnání otupil střídající Tatajev, který během osmi minut na hřišti stihl dvakrát faulovat a po dvou žlutých kartách byl vyloučen. Slovácku to ale proti deseti nešlo.

„Chtěli jsme hrát rychle dopředu a přidat druhý gól, protože výsledek 1:0 je vždycky ošemetný. Bohužel tam nebyla taková mezihra, tím pádem jsme nebyli na balonu,“ říká Reinberk.

Domácí se snažili oslabeného soupeře dorazit, další šanci už ale neproměnili a nakonec lacině inkasovali.

„Chtěli jsme hrát bezpečně zezadu. Bohužel přišla situace, kdy jsme ztratili míč na polovině hřiště, přišel dlouhý balon za nás a bylo to 1:1,“ láteří devětadvacetiletý obránce. Buchův dlouhý centr propadl mezi stopery Slovácka a Přikryl jej poslal do branky. Skóre už se ani přes závěrečný nápor Slovácka nezměnilo, takže si celek z Uherského Hradiště zaknihoval první remízu v ročníku.

„Je pravda, že jsme buď vyhráli, nebo prohráli. Máme to tak nastavené. I proti Boleslavi jsme šli za třemi body,“ tvrdí Rein-berk.

SVĚDÍKA NESLYŠEL

Slovácko nespasil ani střídající Filip Hološko. Posila ze Slovanu Bratislava obdržela transferkartu až hodinu před zápasem, nakonec mohla duel v hektickém závěru rozhodnout.

„Měl to na levou nohu. Příště snad bude přesnější,“ doufá Reinberk. Jinak nečekanou posilu vítá. „Co jsem stačil vypozorovat na tréninku, je silový, uhraje balon. Jde vidět, že je to fotbalista. Minulost hovoří za vše. Doufám, že nám pomůže,“ přeje si.

Svědíkův výběr ztratil body podruhé za sebou a klesl za Olomouc na desáté místo. „O šestce se nebavíme. Prostě chceme vyhrát každý zápas. Jiné ambice nemáme,“ říká.

Slovácko koučoval z lavičky asistent Michal Šmarda, neboť hlavní trenér Martin Svědík si odpykával první ze dvou zápasů, v nichž nesmí na lavičku. Na svěřence dohlížel z první řady a občas na hráče křikl.

„Já jsem ho v první půlce neslyšel, protože jsem byl na druhé straně, ale ve druhé půlce jsem postřehl, že nám párkrát udílel pokyny,“ dodal Reinberk.