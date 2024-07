Matyáš Kozák (23), přišel do Slovácka v průběhu letní přípravy. V nejvyšší soutěži není žádným nováčkem, nastoupil do 54 zápasů, ve kterých zaznamenal 4 góly a 3 asistence.

Fotbalista pražské Sparty, který prošel i týmy Bohemians nebo Teplic. Matyáš přišel do Uherského Hradiště na roční hostování s opcí.

V posledním přípravném zápase proti Skalici se uvedl náramně, jeden gól dal a na druhý nahrál. S brankou proti Olimpijí Lublaň je se dvěma góly nejlepší střelcem přípravy.

Dal jste sice branku, ale ani ve čtvrtém přípravném zápase jste nevyhráli. Nejste z toho nervózní?

To nejsem. Výhra by byla pro mančaft i pro okolí pozitivní, ale cítím, že tým má sílu.

Jakou má nový tým Slovácka sílu? O jaké posty se bude podle vás hrát?

Věřím, že o ty nejvyšší. Budeme proto dělat všechno.

Myslíte, že to bude na základní sestavu?

To se musíte zeptat trenéra.

Jak se cítíte vy?

Věřím, že trenér postaví nejlepší tým pro hru, pro klub. Budu dělat všechno proto, abych tam byl každý zápas. Uvidíme.

Co vás přivedlo do Uherského Hradiště?

Ta filozofie klubu. Mluvil jsem se sportovním ředitel, cítil jsem, že se shodujeme. Chtěl jsem také vypadnut z Prahy, chtěl jsem tu být sám, kompletně se oddat fotbalu, ničím se nerozptylovat.

Pojďme k přípravnému zápasu proti Skalici. Jaké bylo?

Bylo to náročné utkání. To horké počasí tomu moc nepomohlo, ale myslím si, že bto slinilo přípravné parametry. Samozřejmě, nemáme vítězství, tak nejsme spojení, ale ta minutáž tam byla. Nějaké branky jsme dali, vytvořili jsme si i nějaké šance. Na videu si rozebereme ty góly a naše chyby.

Dal jste branku, na druhou jste nahrával. Jak jste viděl obě situace?

Novas (Novotný) střílel už před vápnem. Našel jsem si odražený balon obešel jsem gólmana a vyřešil jsme to do prázdné brány. U druhé situace jsem viděl Milana (Petrželu) na vápně dal jsem balon pod sebe a on ho jedovkou uklidil k tyči.

Prošel jste třemi ligovými týmy, zažil jste už víc příprav. Jaká je ta pod trenérem Westem?

Musím říct, že jedna z nejnáročnějších, co jsem zažil. Důraz na kondici je fakt velký. Super příprava, myslím, že z toho budeme dlouho těžit. Bohužel, ty výsledky zatím nejsou. Mohli být ovlivněné těžkou přípravou, ale věřím, že z těžké přípravy budeme těžit v lize.

Přišel jste jako ofenzivní hráč. Na jakém postu se nejlépe cítíte?

Vyhovuje mi hledat si pozice kolem vysokých útočníků. Kolem Rigiho (Cicila) nebo Vechyho (Vecheta). Nemám problém zahrát si jakoukoliv ofenzivní pozici.

Jste odchovanec pražské Sparty? Začínal jste s fotbalem v Praze?

Ne, jsem kluk z Nučic u Berouna. To je takové menší městečko. Všichni se tam známe, je to skoro jako tady v Hradišti. Tam jsem také začínal s fotbalem, pak jsem odešel do pražského Motorletu a ve dvanácti jsem se posunul do Sparty.

Pocházíte z fotbalové rodiny?

Máme fotbal v rodině, táta hrával fotbal celý život. Většinou ty divizní soutěže, nikdy ligu. Do ligy jsem se dostal z rodiny až já. Můj táta je můj největší fanoušek a také kamarád. Všechno spolu prožíváme, je všude se mnou.

Na generálce bude také?

Doufám, že jo.

Máte tu hostování s opcí?

Přesně tak. Pevně doufám, že už v zimně se to změní.