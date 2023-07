Po výsledkově skvělé ligové premiéře proti českobudějovickému Dynamu (4:1), čeká na fotbalisty z Uherského Hradiště ve druhém kole ostravský Baník. Svěřenci Pavla Hapala hráli v uplynulé sezoně skupinu o udržení, v letošním ročníku jsou jejich ambice daleko vyšší. Výsledek z úvodního zápasu to nepotvrdil. Ostrava jasně prohrála v Liberci.

Útočník Slovácka Filip Vecheta při zápase s Olomoucí. | Foto: 1. FC Slovácko

Filip Vecheta byl z výsledku překvapený.

„Prohru Baníku v Liberci, kde dostal tři góly, jsem nečekal. Doma to budou chtít napravit, jenže náš cíl se nemění. Chceme v Ostravě vyhrát a potvrdit skvělý start do ligy. Uděláme všechno proto, abychom měli po dvou zápasech šest bodů,“ říká odhodlaně Filip Vecheta

Slezský klub před novou sezonou nevídaně obměnil kádr, do kterého přišla desítka nových tváří. Jedním z nich je také bývalý útočník Slovácka Filip Kubala.

„Dobře se známe, hrávali jsme spolu. Je tam víc kluků, které znám, třeba ještě Honza Juroška, ten také hrával ve Slovácku. Na zápas se těším, bývá tam skvělá atmosféra, do Ostravy jezdí i hodně našich fanoušků,“ dívá se Vecheta k sobotnímu zápasu.

V prvním kole se tým musel obejít bez nemocného trenéra Martina Svědíka. Zatím to vypadá, že ani ve druhém kole na lavičce Slovácka nebude.

„Pro tým je to nepříjemné, ale proti Dynamu jsme se s tím vyrovnali. Osobně jsem to na hřišti nijak nevnímal. Snažil jsem se soustředit na svůj výkon. Když se něco nepovedlo, tak zakřičel Bary (asistenta trenéra Jan Baránek) nebo ostatní asistenti,“ povídal Filip Vecheta, kterému se zápas vydařil.

Útočník Slovácka po dvaceti minutách hry minutě rozvlnil síť, ale sudí Starý kvůli jeho ofsajdu branku neuznal.

„Netušil jsem, že jsem v ofsajdu, až jsem zahlédl praporek nahoře. Myslím, že z naší strany to byl povedený zápas. Měli jsme dostatek šancí, které jsme proměnili a výsledek byl jasný. Na naší hře by se našly nějaké maličkosti, které bychom měli do dalších zápasů odstranit,“ hodnotil první kolo Vecheta a k zápasu ještě dodal.

„Mrzí mě, že jsem nedal branku a nepomohl týmu k ještě větší výhře. Také mě mrzí penalta, kterou kopal soupeř za moji ruku ve zdi. Trošku jsem ji nadzvedl, moje chyba. Jinak si myslím, že herně to docela ušlo, až na nějaké maličkosti. Byl jsem docela spokojený.“

Dres Slovácka bude v nové sezoně znovu oblékat Rigino Cicilia, který rozvázal smlouvu v nizozemském klubu Heracles Amelo a také Matěj Valenta, přicházející na hostování ze Slavie Praha. Oba jsou to ofenzivní hráči a konkurenti Filipa Vechety.

„Konkurence je v každém klubu, to si nevyberete. Záleží na mně, jak budu pracovat a jak se mi bude dařit. Vůbec neřeším to, že bych nedostával příležitost. Konkurence vás popohání navzájem dopředu. Chci být pro tým co nejvíc platný a pomáhat hlavně góly,“ přeje si na závěr útočník Slovácka.