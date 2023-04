ROZHOVOR/ Druhou únorovou sobotu nedohrál Daniel Holzer zápas v Liberci, na další ligový start čekal téměř dva měsíce. Ze hry ho vyřadilo zranění zadního stehenního svalu. Uplynulý víkend naskočil proti ostravskému Baníku na závěrečných dvacet minut. Prohru Slovácka (0:1) sice neodvrátil, ale pro šikovného záložníka je důležité, že zranění je pryč.

Uzdravený záložník Slovácka Daniel Holzer (v bílém dresu) při zápase proti Baníku Ostrava. | Foto: 1. FC Slovácko

„Byl jsem dlouho bez zápasu, první měsíc jsem téměř nic nedělal. Uznávám, že jsem mohl být pro okolí i nepříjemný. Konečně je všechno v pořádku, dostal jsem do fotbalu po tak dlouhé pauze velkou chuť,“ přiznal rodák z Havířova.

Proti Baníku jste nastoupil po téměř dvou měsících. S čím přesně jste se léčil?

Po zápase v Liberci mě začal bolet zadní stehenní sval. Byl jsem na jednom vyšetření, tam se neukázalo žádné zranění. Věděl jsem, že to není ono, za tři dny jsem šel na další vyšetření, které ukázalo trhlinu ve svalu. Nebyla žádná velká, ale byla v takovém místě, kde se to špatně léčilo. Sval se neprokrvoval. Téměř čtyři týdny jsem nic nedělal, akorát jsem jezdil na rotopedu. Byla to dlouhá pauza, ale jsem zpátky, noha drží, jsem rád.

Skoro dva měsíce jste se léčil, z toho měsíc jste byl doma. Mělo to nějaké plus? Byla manželka ráda, že vás má doma?

Ta moc ráda nebyla, nemohl jsem nic dělat, byl jsem protivný a odnášeli to nejbližší. Možná mně to pomohlo v tom, že jsem si od fotbalu odpočinul fyzicky. Po těch týdnech bez zápasů mám do fotbalu velkou chuť.

Pojďme k dalšímu ligovému kolu. Hrajete v Teplicích, které se zachraňují. V uplynulém kole vyhrály o tři branky v Českých Budějovicích. Překvapil vás výsledek?

Neřekl bych, že překvapil. Oba týmy jsou namočené v barážových pozicích. Teplicím zápas vyšel, hodně jim pomohla první branka. Mají nového trenéra, nebudeme to tam mít jednoduché, doma mají docela dobrou bilanci. V tabulce domácích zápasů jsou nahoře. Bude to náročný zápas.

Jak se vám osobně hraje na teplických Stínadlech?

Že bych tam jezdil rád, tak to nemůžu říct. Je to tam strašně velké a lidi nechodí, je to takové opuštěné. Ze hřiště to máte všude daleko. Taky jsem zvědavý, jaká tam bude tráva. Když je někde dobrá tráva a špatný stadion, tak se to dá překousnout. Když je špatná tráva a špatný stadion, tak to je konec. (směje se)

Juroškovi poprvé v lize proti sobě. Rodiče jsou pyšní, ví bratři s číslem 24

V uplynulém kole prohrálo Slovácko poprvé na jaře doma. Hrál jste posledních dvacet minut. Jak jste viděl zápas?

Od začátku se pro nás nevyvíjel podle našich představ. Baník hrozil ze standardek, měl tam nějaké šance, ale podržel nás Filip (Nguyen – brankář Slovácka). Bohužel, jednu standardku jsme si nepohlídali a dostali gól. My jsme také měli nějaké šance, ale nenaložili jsme s nimi tak, jak jsme chtěli. Bud jsme netrefili bránu, nebo jsme nedotlačili balon do sítě. Druhou půlku jsme se sice snažili, ale z naší strany to bylo bezzubé.

Nepřišlo vám, že Baník měl větší touhu po výhře?

To bych úplně neřekl. Mně samotnému to tak nepřišlo. Nezdálo se mi, že bychom tahali za kratší konec nebo jsme méně běhali. Chtěli jsme tři body jako soupeř. Ve hře to bylo vyrovnané utkání, Baník dal po standardce jednu branku – to rozhodlo. Také jsme měli za sebou těžký týden, hráli jsme tři zápasy.

Jste odchovanec Baníku. Jsou pro vás zápasy proti vašemu bývalému klubu pořád speciální?

Jasně, je to pro mě pořád speciální utkání. Těšil jsem se na ten zápas víc, jako na ostatní. Věděl jsem, že přijede z Ostravy hodně lidí a bude skvělá atmosféra.

Pokřikují na vás fanoušci Baníku ještě hanlivě?

Ne – to už je pryč. Je klid. V dresu Slovácka jsem hrál proti Baníku už několik zápasů.

Jak moc poslední prohra zkomplikovala váš cíl?

Pro nás je cíl pořád stejný – udržet se v top čtyřce a mít dobrou pozici do nadstavby. Mám pocit, že čtvrté místo zaručuje, že doma budeme hrát proti pátému a šestému týmu. Tu čtyřku bychom chtěli zvládnout. V nadstavbě chceme míchat karty o titul – chceme to komplikovat všem.