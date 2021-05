A poprvé od pátku 2. října u toho bude i část fanoušků, kteří se v omezené míře vrátí na stadion, za dodržení hygienických podmínek zaplní deset procent hlediště.

Celek z Uherského Hradiště věří, že i díky podpoře publika důležité střetnutí zvládne a doma urve všechny body.

„Čeká nás těžký zápas. Mladá Boleslav má kvalitní tým a její postavení v tabulce naprosto neodpovídá realitě. My budeme chtít samozřejmě vyhrát i po těch neúspěších, které jsme teď měli. Je před námi pět finálních zápasů, ve kterých budeme chtít získat co nejvyšší počet bodů,“ uvedl na klubovém webu stoper Slovácka Michal Kadlec.

Bývalý reprezentant se se svými parťáky postaví Mladé Boleslavi potřetí v sezoně. Po prosincové ligové výhře přišlo v březnu vyřazení v MOL Cupu. I když Slovácko dvakrát vedlo, Středočeši v závěru skóre srovnali a po prodloužení nakonec postoupili.

„Bylo to jedno z prvních utkání po koronavirové pauze, v závěru nám došly síly. I ta prohra je pro nás jakási motivace oplatit jim vyřazení v poháru, ale spíš se díváme na ligovou tabulku, kde chceme uspět a připsat si důležité tři body,“ říká Kadlec.

Podle šestatřicetiletého zadáka počet vzájemných zápasů nebude hrát žádnou roli. „V dnešní době videí se soupeři na sebe připraví bez ohledu na to, jak často spolu hrají. Způsob hry navíc zůstává stejný a možnost překvapení je v detailech jako je sestava, rozestavení a standardní situace. Bude to o tom, kdo bude chtít víc. My hrajeme doma takže chceme určitě vyhrát,“ prohlásil.

Jelikož fotbalisté Slovácka po delší době prožili klasický fotbalový týden bez vloženého kola, únava by v sobotním duelu neměla hrát žádnou roli.

„Čtrnáct dní jsme měli koronavirovou pauzu a pak jsme v jednadvaceti dnech odehráli sedm zápasů, což je extrémní a možná i kvůli tomu jsme v těch posledních zápasech šlapali vodu. Máme teď klasický týden a věřím, že v sobotu budeme mít více sil než v těch posledních dvou zápase,“ věří někdejší reprezentant, který nevnímá, že by po prohře na Spartě a v Plzni byla v kabině negativní nálada.

„Samozřejmě odpověď se projeví až v sobotu na hřišti, ale já si nemyslím, že by se to na týmu nějak podepsalo,“ doufá. „Na Spartě a v Plzni to byly těsné prohry a dalo se tam něco uhrát. To už je za námi a my se soustředíme na poslední část sezóny, ze které budeme chtít vytěžit maximální počet bodů a uvidíme na co to bude stačit,“ dodává odchovanec Slovácka.

Sobotní duel 30. kola FORTUNA:LIGA mezi Slováckem a Mladou Boleslaví se odehraje v sobotu 1. května od sedmnácti hodin.

Autoři: Libor Kopl, Marek Jurák