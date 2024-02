Fotbalisté Slovácka po startu jarní části sezony zužují kádr. Na přestup do druholigové Opavy odchází stoper Jaromír Srubek. Třiadvacetiletý obránce podepsal v SFC smlouvu na tři a půl roku, s novým týmem odcestuje na soustředění, který Slezané absolvují na sousedním Slovensku.

Stoper Jaromír Srubek přestoupil ze Slovácka do druholigové Opavy. | Foto: 1. FC Slovácko

Srubek přišel do Slovácka v létě 2020 z Baníku Ostrava. V nejvyšší soutěži odehrál dvanáct utkání, vstřelil jeden gól.

V minulých sezonách hostoval v druholigovém Vyškově.

Na podzim byl součástí prvoligového kádru Slovácka, do základní sestavy se ale neprobojoval a jako střídající hráč zasáhl pouze do čtyř ligových utkání. Nyní se vrací do rodné Opavy.

„Je to pro mě čerstvé, ale pocity jsou jednoznačně pozitivní. Těším se, až se zabydlím v kabině a poznám kluky, v tom mi pomůže soustředění. Fyzicky se cítím dobře, celou přípravu jsem absolvoval ve Slovácku a jsem připravený. Těším se na to, až poprvé vyběhnu na hřiště, uvidím fanoušky a velký stadion. Je to pro mě nová kapitola, ve které chci napsat hezký a úspěšný příběh,“ uvedl po svém příchodu Srubek.

Ve Slezsku si od třiadvacetiletého zadáka hodně slibují. „Srub je skvěle fyzicky připravený, odolný v osobních soubojích a dominantní u standardních situací. Jsem moc rád, že se nám povedlo přivést hráče s vítěznou mentalitou, který navíc moc stál o přestup do našeho klubu,“ prohlásil na klubovém webu místopředseda představenstva Martin Latka.

Slovácko uvolnilo na hostování také záložníka Martina Kudelu do druholigové Kroměříže, v Hanácké Slavii bude hrát i na jaře. Stejně jako brankář Jiří Borek dochytá sezonu ve Vyškově.