„Byl jsem dvakrát na správném místě. Někdy je to o štěstí, že se k vám balon odrazí, ve fotbale jsou takové série,“ povídal spokojený stoper Slovácka.

Při první brance do sítě Opavy se k vám balon odrazil. Byl jste hodně překvapený z té situace?

Ani ne. Dohrával jsem situaci, sledoval jsem balon, kam vůbec půjde. Před brankářem to tečoval jejich hráč. Měl jsem míč na trošku na dlouhou nohu, hrál jsem balon v takovém poloskluzu, ale naštěstí se to došouralo do brány.

Nemyslíte, že zápas měl podle vašich šancí, skončit 5:0 a ne 3:1?

Nemůžeme každý zápas dávat pět gólů jako proti Příbrami. Myslím, si že tři góly jsou v pořádku. Ten náš inkasovaný nás samozřejmě mrzí. Trošku jsme si tím zápas zkomplikovali, ale Opavu jsme do žádných velkých šancí nepouštěli a zápas si pohlídali.

Po 27. minutách hry jste vedli o tři góly. Byl to váš ideální výkon?

Směrem dopředu asi jo, měli jsme tam i další šance. Z tlaku pramenily góly, to bylo ideální. Na druhou stranu bylo v naší hře spoustu nedostatků, nebyl to nějak vyvedený fotbal – hlavně v druhé půlce. Bylo to spíš taková válka, takže cenné body.

Vstřelil jste úvodní branku zápasu, stejně jako proti Příbrami…

Někdy je to i o štěstí, že se k vám balon ve vápně odrazí. Ve fotbale jsou občas takové série. Teď jsem byl dvakrát na správném místě. Jsem rád, můj gól nějak otevřel zápas.

Bude vaše výhra o větším klidu do dalších zápasů?

Byl to domácí zápas, který jsme potřebovali zvládnout. Do žádného zápasu nemůžeme jít s nějakým klidem, do každého musíme jít stejně. Nemyslím, že je to o nějakém klidu, je to spíš o tom, jak se každý hráč na utkání připraví. Začátky posledních zápasů jsme chytili dobře, tak by to mělo vypadat.

V obraně jste změnili systém. Jak vám vyhovuje hra na tři obránce?

Je to změna. Myslím, že v tom mám ještě nedostatky, hlavně směrem dozadu. Necháváme volné prostory, které bychom nechávat volné neměli, ale pracujeme na tom. Hráli jsme tak druhý zápas, takže určitě to není dokonalý. Myslí si, že směrem dopředu je tam víc variant.