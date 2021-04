„Pro nás se staly Pardubice tak trochu černou můrou, když u nás na podzim vyhrály. Ale to už je z dnešního pohledu dávno," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

„Pro nás to byl dost nešťastný zápas. Hráli jsme v deseti, v nastavení dostali gól a prohráli. Teď chceme vyhrát, pokud ale uhrajeme bod, budu spokojený,“ přidává trenér brankářů Slovácka Luboš Přibyl.

Případný venkovní triumf může Moravany v neúplné tabulce vynést na druhé místo před Spartu, která ale bude mít k dobru dva duely. „Snažím se to užívat. Je to fantastický pocit, když vidím, jak mančaft funguje, jak dokáže zápasy zvládat. Jakou má sílu nejen na hřišti, ale i mimo. Pěkně se na to dívá,“ uvedl Přibyl.

Celek z Uherského Hradiště neprohrál čtyři kola za sebou a bodově vyšel naprázdno v jediném z posledních čtrnácti duelů. Venku v lize nenašel přemožitele sedmkrát po sobě.

„Nyní jsme doslova v jednom kole. Je to náročné hrát opět v rytmu anglického týdne, ale bodové zisky z předchozích zápasů jsou výbornou vzpruhou. Chceme v tom pokračovat. Pardubice sice nemají v kádru velká jména, ale tvoří tým, hrají nepříjemný a běhavý fotbal. Čeká nás opět úporná šichta," tuší Palinek.

Pro členy realizačního týmu Slovácka půjde v úterý o pikantní duel. Přibyl stejně jako hlavní kouč Svědík bydlí na východě Čech, k Pardubicím má vztah. „Náboj by byl ještě umocněný tím, kdyby se hrálo v Pardubicích. Jelikož to bude v Praze, beru to skoro jako normální zápas. V Ďolíčku je fotbalové prostředí, hráčům se tam hraje dobře,“ říká Přibyl.

Hostující trenéři ale před úterní dohrávkou 22. kola FORTUNA:LIGY hází nostalgii a nepatřičné emoce stranou, stejně jako na podzim se soustředí na sebe, na svůj tým.

Svědík s kolegy z realizačního týmu má starosti se skládáním základní jedenáctky. Mančaft po koronaviru a karanténě stále není po kupě, borci odpadávají postupně. Někdo se vrátí, další zase omarodí. Právě absence hráčů může mančaft rozhodit, přibrzdit. „Uvidíme, jak to vydržíme. Budu ale čekat na každého hráče,“ říká Svědík.

Hned sedm fotbalistů Slovácka nastoupí do dohrávky pod hrozbou čtvrté žluté karty, která automaticky znamená stopku pro další duel. „Něco jsme si k tomu řekli. Hráči vědí, že se mají vyvarovat zbytečným faulům, mluvení. Dbáme na disciplínu, ale karty k fotbalu patří,“ pravil v klidu.

Svědík dál sází na týmovou morálku a poctivou práci. Právě toho si náročný kouč na mužstvu nejvíce cení. Proti Pardubicím už bude mít k dispozici nejlepšího střelce Klimenta. Mimo hru zůstávají Daníček, Navrátil a Cicilia. Východočechům schází vykartovaný Prosek, Tischler, jenž nemůže nastoupil po dohodě klubů, zranění jsou Boháč, Petráň a Surzyn.

Pardubický nováček se v azylu v pražském Ďolíčku pokusí napravit páteční prohru 0:2 s Bohemians 1905. „Budeme se muset oklepat. Proti Slovácku to bude jiné utkání. Narazíme na velmi silného soupeře, který hraje o poháry. Budeme se snažit udělat maximum pro nápravu. Je taky otázka, jak se nám bude dařit a co nám soupeř dovolí," prohlásil trenér Jaroslav Novotný, který vede deváté mužstvo tabulky spolu s Jiřím Krejčím.

FORTUNA:LIGA, dohrávka 22. kola -

FK Pardubice (9.) - 1. FC Slovácko (3.)

Výkop: úterý ve 14.30, stadion Ďolíček

Rozhodčí: Orel – Hájek, Flimmel (Matějček). VAR: Hocek. AVAR: Nádvorník

Ligová bilance: 1-0-0, 1:0

Poslední zápas: 1:0 (90. Surzyn, 2. října 2020)

Pravděpodobné sestavy: Pardubice: Letáček - Sláma, Čihák, Toml, Čelůstka - Solil, Hlavatý - Huf, Kostka, Ewerton – Černý. Trenér: Novotný.

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Havlík, L. Sadílek – Petržela, Kohút, Jurečka – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 0:2