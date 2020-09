Bývalí hráči Slovácka si připomněli postup do ligy. Dostali speciální šálu

Sto padesát bývalých hráčů, trenérů a fanoušků se v pátek sešlo na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty seniora v Uherském Hradišti, aby společně zavzpomínali a oslavili výročí dvaceti let od postupu Synotu do nejvyšší fotbalové soutěže, a připomněli si následné sloučení a vznik společného regionálního klubu 1. FC Slovácko v roce 2000.

