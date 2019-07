Muž, který odehrál v lize 362 zápasů a dalších 19 přidal v národním dresu. Přišel do klubu, ve kterém v roce 2003 v první lize debutoval. Ve středu dopoledne podepsal smlouvu a o pár hodin později už byl připraven k prvnímu utkání.

V přípravném zápase proti slovenské Senici ukázal trenér Martin Svědík na šikovného záložníka přesně po hodině hry. Bývalý reprezentant si nakonec mohl připsat i jednu gólovou přihrávku, ale v poslední minutě na jeho centr nikdo ze spoluhráčů na malém vápně nedosáhl.

I přes prohru (1:2), hodnotil obnovený start v dresu Slovácka kladně.

„Myslím si, že první zápas nebyl zase až tak špatný. Škoda, že jsme nevyhráli a nedali branky, které jsme měli dát,“ řekl po své půlhodinové premiéře.

Po třinácti letech jste nastoupil znovu v dresu Slovácka. Jaké máte pocity ze zápasu?

Mrzí mě samozřejmě prohra, ale jsem tady krátce a postupně se otrkávám. Myslím si, že první zápas nebyl zase až tak špatný. Škoda, že jsme nevyhráli a nedali branky, které jsme měli dát.

Proč jste si vybral právě Slovácko? Byly he hře i jiné varianty?

Varianty byly různé, ale trošku jsem přemýšlel a rozhodovalo i srdíčko. Jsem Slovácku vděčný za to, že jsem dostal šanci nakouknout do ligy, z toho pohledu jsem měl v sobě pocit, že musím klubu něco vrátit. Také z toho důvodu vyhrálo Slovácko.

Byla v přestupu i nějaká zahraniční varianta?

Ano, bylo tam i nějaké zahraničí. Ve finále to nebylo zase tak atraktivní, jako bych si představoval, takže jsem nakonec zůstal doma a zvítězilo Slovácko.

Volal vám přímo trenér Martin Svědík?

Docela často jsme se spolu bavili. Bylo to jeden z faktorů, který rozhodl o mém příchodu do klubu.

Jak se za ty roky, co jste tu působil, klub změnil?

Mančaft se změnil celý, šatna je celá nová, ale lidi v klubu nebo kolem klubu jsou stejní nebo podobní. Jediný, s kým jsem se znal, je Honza Palinek, s tím jsem ještě hrával, dál se znám s Kácou (Michal Kadlec) a Míšou Daňkem.

Smlouvu jste podepsal na dvě sezony. Byla tam i nějaká zmínka, že zůstanete v klubu po skončení kariéry?

Ve smlouvě to není, ale nějaké takové téma nadhozeno bylo.

Přišel jste deset dnů před startem ligy do nového klubu. Nevidíte to jako problém?

Je to malinko taková hektika, ale myslím si, že jsem zkušený borec. Sedneme si s trenérem, on mi poví, co ode mě čeká, a myslím si, že nebude problém to plnit.



Jaké jsou vaše ambice ve Slovácku?

Tak pomoci mančaftu, aby ty příčky byly vyšší než byly v uplynulých sezonách. Chtěl bych předat svoje zkušenosti přímo na hřišti i v kabině. Chci být prostě pro mužstvo přínos.

Viktorka se po těch úspěšných letech asi těžce opouštěla…

V Plzni to bylo příjemné. Celou dobu se mi dařilo a v ničem nebyl problém. Všechno šlapalo, jak mělo. Doufám, že ve Slovácku na to navážeme.

Věděl jste dopředu, že v Plzni končíte? Byl jste na to připravený?

Úplně připravený jsem na to nebyl, ale nějaké takové indicie jsem měl. Bavili se se mnou na rovinu. Řekli, že mám možnost si hledat nějaký klub, ale kdybych si nic nenašel, tak by mě z Plzně nevyháněli. Asi bychom se na nějaké smlouvě domluvili, i když nevím, na jaké.

V Plzni jste byl zvyklý hrát o titul. Slovácko většinou bojuje na opačném pólu tabulky. Jak to vnímáte?

Můžeme klidně překvapit. Do prvního kola jdeme s tím, že nemáme, co ztratit. Budeme se snažit hrát v horní polovině tabulky, teď je to těžké o tom mluvit, ale ty ambice máme podobné.

Slovácko začíná na Spartě. Co říkáte na prvního soupeře?

Jedeme pro tři body. Na Spartě jsem odehrál první ligový zápas, dokonce jsem tam dal branku. Teď to bude takové repete.

Jak se vám osobně hraje na Spartě?

Tam je to vždycky specifický zápas. Oni kopou jak elektrika, jsou doma nepříjemní, ale zase mají slabinu v tom, že diváci je nepodrží. Když se jim nedaří, tak fanoušci jsou proti nim. Toho se budeme snažit využít.

Pocházíte kousek od Vyškova. Budete v Uherském Hradiště bydlet nebo dojíždět?

Chceme v Hradiště bydlet. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, je možné, že tu můžeme i zůstat.

Co byste vzkázal na závěr fanouškům?

Že se na ně těším. Jsem rád, že jsem tady zpátky. Vždycky byli výborní, doufám, že se to nezměnilo a už se těším, jak nás podpoří v prvním domácím zápase.