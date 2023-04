V nedělní dohrávce potvrdilo Slovácko, že herní styl pražských Bohemians mu v letošní sezoně nesedí. Dvě prohry v lize a jedna v poháru, to je bilance svěřenců trenéra Svědíka proti pražskému týmu.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) ve 25. kole FORTUNA:LIGY podlehli pražským Bohemians 1905 0:1. | Foto: 1. FC Slovácko

„Asi je to tak, když jsme s nimi zase prohráli. Jejich styl, který předvádí už dlouho, nám nevyhovuje. V zápase moc šancí nebylo, Bohemka dala ze tří šancí jednu branku, my jsme měli tři pološance a nedali jsem nic. Takže si myslím, že herně to bylo vyrovnané a domácí byli o ten gól šťastnější,“ hodnotil duel Milan Petržela a dodal.

„Oba kádry se dokonale znají, téměř se nemění. Je těžké najít překvapivou skulinku pro soupeře.“

Přímý souboj o čtvrtou příčku příliš fotbalové krásy nenabral. Byl to spíš boj ve středu pole s minimem gólových příležitostí. Po jediné brance už se z hřiště vytratilo i to málo fotbalového, co nedělní podvečer nabídl. To potvrdil i zkušený záložník Slovácka.

„Nebylo to moc líbivé utkání. Nechci říct, že branka domácích zápas poškodila, ale do té doby bylo k vidění aspoň něco. Od gólu už se balony jenom nakopávaly. Bylo to soubojové, už to nebylo moc o fotbale.“

Bohemians tak uhájili čtvrtou příčku Fortuna ligy v přímé konfrontaci s tabulkovým sousedem.

Jak vidí další souboj o pohárové příčky Milan Petržela? „Budeme se rvát, co to půjde. Troufnu si říct, že máme lepší los než Bohemka. Už ve středu v Jablonci se budeme snažit prohru napravit,“ dívá se Petržela k dohrávanému zápasu.