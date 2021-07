„Ze strany přišel do vápna centr. Myslím, že to kopal Rambo (Petr Reinberk), vystřelil jsem a byl z toho gól,“ popisoval na klubovém webu vyrovnávací branku sváteční střelec.

Ruský tým hrál hodně agresivně, některé zákroky byly za hranicí pravidel, jak potvrdil i Jan Navrátil.

„Bylo to hodně tvrdé utkání, něco už bylo za hranou. Nechtěli jsme se nechat okopávat, takže jsme také trochu přitvrdili. Ve finále jsem rád, že jsme zápas zvládli. Bylo to dost náročné utkání, ještě k tomu to cestování. Věřím, že naše výkony budou s další přípravou jen lepší a lepší,“ přeje si záložník Slovácka.

Ruský tým v zápase dvakrát vedl, ale definitivu zápasu (2:2) dal šest minut před koncem Lukáš Sadílek, který se trefil po nahrávce Merdoviče. Slovácko má na svém kontě ze čtyř přípravných zápasů tři výhry a jednu remízu. Další zápas odehrají svěřenci Martina Svědíka už na herním soustředění ve Slovinsku. V pátek se střetnou s polským prvoligovým klubem MKS Cracovia.