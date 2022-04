Když vstřelíte branku, tak je to vždycky nádherná trefa. Souhlasíte? To nevím, ale je pravda, že gólů moc nedávám, ale když už to trefím, tak se to celkem líbí. Včera na tréninku mi balon zapadl přesně jako ten gól. Jsem rád, že jsem to přenesl do zápasu.

Trenéři chtějí od vás víc gólu. Na čem musíte zapracovat?

Hlavně mi trenér vyčítá, že mám víc střílet. Asi je pravda, že bych mohl za zápas vícekrát vystřelit.

Jak se k vám vůbec dostal míč? Kdo vám přihrával?

Vůbec nevím, kdo mi do vápna balon dával. Otočil jsem se na levou nohu, ani jsem se nedíval kde stojí gólman. Mířil jsem na zadní tyč. Viděl jsem, jak to letí do brány a naštěstí tam balon zapadl.

O kolik máte levou nohu silnější?

Pravačka je nic moc, ale snažím se na tom pracovat. V lize by měli být obounozí hráči. Myslím si, že už se mi pravačka trošku zlepšila.

Slovácko brankou Havlíka udolalo Sigmu a upevnilo si čtvrté místo

Zápas moc fotbalové krásy nepobral. Bylo to spíš o bojovnosti?

Bylo to klasické utkání se Sigmu, vyrovnaný zápas. První poločas tam bylo hodně soubojů uprostřed hřiště. Žádná extra velká šance, druhý poločas se to trošku otevřelo. Podařilo se nám vstřelit gól a vyhrát, jsme zato rádi.

V dresu Sigmy nastoupil ještě nedávno váš spoluhráč Jan Navrátil, za Slovácko hrával i Juraj Chvátal, na lavičce byl Milan Kerbr. Měli jste proti bývalým spoluhráčům větší motivaci?

Nějaká větší motivace tam nebyla. Byl to klasický ligový zápas. Soustředili jsme se nato, abychom vyhráli. Proti Sigmě je to vždycky vyrovnané utkání, je to o jedné brance, naštěstí se nám to podařilo.

V součtu s pohárem jste už šestý zápas v řadě neprohráli. Dostali jste se na úroveň podzimních výkonů?

Dostali jsme se na nějakou vlnu, na které chceme být co možná nejdéle.

Co jste říkal na výkon gólmana Jiří Borka, který chytal první ligový zápas?

Bořa to zvládl úplně v klidu, akorát si možná musíme hledat dalšího gólman.

V létě vám končí vám smlouva, už jednáte o nové?

Nijak extra na to netlačím, se Slováckem to řeší pan Nehoda.