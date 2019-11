„Na poslední chvíli se mi Doly (Doležal) vysmekl a dorazil balon do brány. Jedna nebezpečná situace a už jsme prohrávali,“ líčil krajní bek situaci u vedoucí branky Jablonce.

Vyrovnal jste svým čtvrtým ligovým gólem. Byl to ten z kategorie hodně jednoduchých?

Asi jo. Shodou okolností jsem dal včera na tréninku podobný gól. Říkal jsem si, že někdy bych chtěl tak jednoduchou branku vstřelit i v zápase. Dneska se to podařilo, takže dobrý.

Když šel Hellebrand s míčem k lajně, čekal jste, že vám to naservíruje přímo na nohu?

Původně jsem chtěl jít na zadní tyčku, pak jsem to strhl na střed. Dal to přesně, stačilo nastavit nohu.

Herně jste byli lepším týmem. Jsou to ztracené body?

Je to pravda. Byli jsme lepší, ale jedna nebezpečná situace před naší bránou a už prohráváme. Musím se přiznat, že Dolyho jsem měl hlídat já. Na poslední chvíli se mi vysmekl, takže jsme prohrávali. Snažili jsem se s tím něco udělat. Myslím si, že v první půlce jsme byli lepším týmem, druhou půlku jsme byli také lepší, ale když odešel Heloš (Patrik Hellebrand), tak jsme ztratili kreativitu a Jablonec si naše věci hlídal.

Překvapilo vás, že trenér vystřídal nejlepšího hráče?

Patrik má docela problémy aby vydržel sedmdesát minut. Na tom musí zapracovat, když na tom zapracuje, tak bude ještě platnější.

Asi víte, co v něm je, že?

To jo, na tréninku mu ani nejde sebrat balon. Na míči je obrovsky silný, dneska to potvrdil, hrál výborně. Klobouk dolů, jak se s tím porval.

Byl to jeden z vašich nejlepších podzimních výkonů?

Asi máte pravdu, herně to bylo dobré, ale máme bohužel jenom bod.

Jablonec měl v závěru ještě nějaké brejky. Zatrnulo vám hodně?

Je to tak. Zlobili z brejků, my jsem to nedohrávali a oni se dostávali do šancí. Mají na to rychlostní hráče, ale naštěstí se nic neujalo.

Chtěli jste odčinit porážku v Budějovicích?

Tři zápasy i s pohárem jsme nehráli nic, tak jsme ty výkony chtěli odčinit. Chtěli jsme se trošku nakopnout, bohužel jsme v první půlce neuhlídali roh. Asi nám pomohli i to, že odešel Hübschman.

Bude výkon proti Jablonci stačit na sobotní derby ve Zlíně?

Jak se říká derby nemá favorita, ale když budeme hrát takto, tak nemám strach. Ten výkon je cesta k dobrému výsledku.