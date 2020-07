Svěřence trenéra Martina Svědíka chválil na webových stránkách slovenského týmu také kouč soupeře. „Stál proti nám sehraný a vynikající soupeř, nás čeká ještě hodně práce,“ řekl po utkání trenér Zlatých Moravců Ľuboš Benkovský.

Dvě branky vstřelil v zápase Jan Kliment, který téměř celé jaro promarodil a nenaplnil očekávání fanoušků. Aktuálně to vypadá, že po zdravotní stránce je v pořádku. To potvrdil pro klubový web i sám hráč.

„Zdraví zatím drží, přežil jsem první týden přípravy, což jsem minule nepřežil, o to je to pozitivnější. Musím říct, že se cítím dobře, snad to tak bude pokračovat i dál,“ přeje si Jan Kliment a hodnotí vítěznou přípravu.

„Byli jsme hodně aktivní, hodně jsme se nabízeli, z toho pramenily i naše branky. Myslím, že to bylo vydařené utkání. Snad začala i moje střelecká forma, jsem rád, že jsem dal po delší době dva góly a doufám, že to tak bude pokračovat,“ doufám forvard Slovácka.

Čtyři vstřelené branky, velmi slušný výkon - to potěšilo stopera Stanislava Hofmanna. Mrzela ho obdržená branka z rohového kopu.

„Škoda, že jsme inkasovali ze standardky, ale je to příprava. Jsme v plné zátěži, dost trénujeme, nikdo se nezranil, takže s výsledkem je spokojenost,“ hlásil pro web Slovácka urostlý obránce.

V první přípravě proti Blansku vstřelil gól i téměř dvoumetrový útočník Rigino Cicilia, který přišel na přestup z nizozemského druholigového klubu FC Eindhoven. Další trefu přidal také proti ViOnu. Nového spoluhráče Stanislav Hofmann jenom chválil.

„Čtvrtý gól byl v jeho podání krásný. Zatím se adaptoval dobře, dává góly v zápasech i na tréninku. On sám může být spokojený a my mu přejeme, aby mu to tam padalo i dál,“ řekl na závěr stoper Slovácka.

Poprvé po návratu z hostování v Karviné se v sestavě Slovácka objevil útočník Filip Kubala. Dvacetiletý forvard odehrál první poločas, střelecky se však neprosadil. I přesto hodnotí sobotní duel pozitivně. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Hodně jsme drželi balon, dostávali se do zakončení. Honza Kliment dal dva pěkné góly. Bohužel na konci prvního poločasu jsme si nepohlídali standardku, po které jsme dostali branku do kabiny, což je vždycky nepříjemné a nemělo by se nám to stávat. Druhá půle byla stejná, i proto si domů odvážíme vítězství 4:1. Je to taková odměna za týdenní práci,“ zhodnotil povedené střetnutí Kubala.