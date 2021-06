„Po jednadvaceti letech se ukazuje, že to byl správný krok, že to mělo smysl a že to nakonec přineslo ovoce,“ těší Zapletala.

Městský stadion v Uherském Hradišti pravidelně navštěvuje od roku 1977. Tehdy chodil na Slováckou Slavii, které hrála třetí ligu. Od sloučení fandil Synotu, nyní patří mezi skalní příznivce Slovácka. „Je to můj druhý domov. Jsem tu často. Rád sem chodí i mimo zápasy na různé akce,“ vypráví.

Rodák z Uherského Hradiště bydlí v Mařaticích, na stadion to má pěšky deset minut. Když se rekonstruoval, vybral si s kamarádem místo. Nyní pravidelně sedává v jedenácté řadě sektoru C4.

Naproti střídaček má ideální výhled na plochu, sedí přesně na polovině, takže neřeší, jestli jeho oblíbený tým útočí na stranu, kde burácí kotel, nebo směrem k hostujícím fanouškům.

Zapletal si užívá každý ligový duel. Je mu jedno, zda dorazí Sparta nebo Příbram. S týmem prožívá úspěchy i nezdary, slaví velká vítězství i rozebírá bolavé prohry.

„Při venkovních zápasech jsem chodil i do kotle, ale při domácích utkáních sedávám výhradně na svém místě. Potkávám tam známé a kamarády. Vždycky povykládáme, sedneme třeba na pivo a probereme události posledních dnů,“ líčí.

Podle něj je Slovácko specifický klub, který si zakládá na dobrých vztazích. Lidí jsou tady vřelejší, otevřenější, což se projevuje i v ochozech.

„Jsme krajem folklóru i zpěvu, takže kotel má na rozdíl od fanoušků jiných klubů celkem zpěvné melodie a jiný tip chorálů, popěvků,“ vnímá.

Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti.Zdroj: Deník/Stanislav Dufka

Taky souhlasí s názorem, že klub je pevně spojený s regionem. „Na zápasy nechodí jenom fanoušci z Uherského Hradiště a sousedních vesnic, ale i dalekého okolí nebo třeba ze Slovenska,“ vypozoroval.

I když Slovácko v minulosti dosáhlo hned několika solidních úspěchů, ten největší přišel až letos.

Svědíkův tým skončil ve FORTUNA:LIZE čtvrtý a zahraje si evropské poháry. „I když už minulá sezona byla kvalitní, nečekal jsem to,“ přiznává.

„Ale nějaké náznaky už byly loni, kdy jsme do poslední chvíle bojovali o šesté místo a v play-off smolně vypadli s Bohemkou. Už tehdy bylo vidět, že je mančaft nastartovaný. Trenér Svědík už dávno ukázal, že je na naše podmínky tím správným mužem,“ vyzdvihuje práci kouče.

Paradoxně nejlepší ročník Slovácka přišel zrovna v době, kdy po celém světě řádila pandemie koronaviru. Stadiony byly po většinu sezony zavřené, hrálo se bez diváků. „To mě velice mrzí. Na druhé straně by mě zajímalo, jak by soutěž dopadla, pokud by mohli chodit fanoušci,“ přemítá.

Podle Zapletala by Slovácko na úspěšné jízdě finančně vydělalo. Tuší, že návštěvy by hlavně na jaře byly obrovské. Otázka je, co by plný dům udělal s některými hráči…

„Mám pocit, že mnohým fotbalistům ten stav vyhovoval,“ usmívá se. „Co si budeme nalhávat, spousta fanoušků na hráče různě pokřikuje a ne každému to dělá dobře. Kluci před prázdným hledištěm slyšeli maximálně spoluhráče nebo trenéra, jinak byl klid. Nebyli tak nervózní a možná si dovolili i věci, které by si jindy dřív nezkusili,“ míní.

Sám při většině duelů oddaně seděl u televize a fandil. I když si výhry a překonané rekordy milovaného klubu náramně užíval, pohled z tribuny mu scházel. „Být na stadionu je něco úplně jiného. Přímý kontakt v hledišti nic nevynahradí,“ má jasno.

Zapletal se už nyní těší na novou sezonu. Věří, že bude moct být u toho, až hráči Slovácka vyběhnou na plochu v zápase nově vzniklé Konferenční ligy. I když čísla ohledně covidu neustále klesají, známý fanoušek dál zůstává ve střehu. „Říkám si, jestli zase něco nepřijde,“ pravil.

„Minulá sezona začala s omezeným počtem diváků. Vydrželo to však jen do září a pak jsme museli třičtvrě roku čekat, než se určitý počet fanoušků vrátí do hlediště. Toto těžko někdo ovlivní,“ ví dobře.

V minulosti takové starosti neměl. Na stadion mohl za komunismu, po převratu i na startu nového milénia. A právě těsně před rokem 2000 došlo ke sloučení dvou klubů.

„Na fúzi se začalo pracovat už v roce 1998, protože bylo potřeba dořešit spoustu majetkových věcí a hlavně připravit fanoušky na to, že tady už nebudou dva kluby, ale jenom jeden, který bude schopný bojovat na celostátní úrovni,“ říká.

Podle Zapletala šlo hlavně o „sňatek z rozumu“.

„Hradišťský fotbal měl v tu dobu velké finanční problémy. I když zde byla velmi dobrá mládež, se kterou se tady dlouhodobě spolupracovalo. Navíc tady byl stadion, který se dal zrekonstruovat. To ve Starém Městě nebylo. Navíc vedení Synotu mělo i problémy s radnicí, což sloučení ještě uspíšilo,“ připomíná.

Hlavně díky rodině Valentů se z provinčního oddílu rázem stal plnohodnotný ligový klub, který patří stálice v nejvyšší české soutěži.

Do té doby se Staré Město a Uherské Hradiště potkávali v divizi nebo ve třetí lize, většinou se ale v soutěžích míjeli. Buď se dařilo Jiskře, nebo byla nahoře Slovácká Slavia.

„Rivalita byla velká. Na první derby v divizi v roce 1979 přišlo neuvěřitelných sedm tisíc diváků. Jelikož původní hlavní tribuna byla ve výstavbě, všichni lidé se tísnily na starých ochozech. Vím, že to první derby vyhrálo Hradiště 1:0,“ vybavuje si.

Po sloučení a vzniku Synotu na Moravu dorazily jiné mančafty a hlavním rivalem se stal Zlín.

„Pro mě osobně všechno začalo po korupční aféře. Vztahy fanoušků se vyhrotily. Při jednom domácím zápas na nás hosté hodně sprostě pokřikovali. Na můj vkus už to bylo přes čáru. Snesu všechno, ale toto už bylo hodně. A každý rok to gradovalo. Byly tam i extrémní nechutné věci. Od té doby jsem na ně zanevřel a jsme rád, když je porazíme,“ přiznává.

Klub se třikrát za sebou kvalifikoval do Intertoto Cupu a začala rekonstrukce stadionu. „Po třech sezonách na Širůchu jsme šli do brněnského azylu. Na Srbské se nám ale vůbec nedařilo, tak jsme změnili místo a hráli v Drnovicích. Výsledky se i díky změně v realizačním týmu dostavily. Přišel trenér Jarolím i posily,“ líčí.

Zapletal a další nadšení fanoušci si pak v říjnu 2003 vychutnávali otevření nového stadionu i triumf nad bundesligovým Mönchengladbachem.

„Byl jsem šťastný, že tady máme takový krásný nový stadion. Tehdy jsem věřil, že se sem jednou vrátí evropské poháry,“ přiznává.

Šok přišel velmi brzy. Fungující moravský klub zastavila korupční aféra. I když Slovácko dál hrálo dobrý fotbal a výsledky byly slušné, po odchodu firmy Synot přišly problémy.

„Bylo to smutné období,“ uvedl. „Fanoušci byli natěšení, byla radost chodit na fotbal. Padalo hodně gólů, hlavně doma se vyhrávalo. Tým fungoval, parta byla skvělá,“ pamatuje si.

S příchodem nového majitele to však začalo nepříjemně drhnout. „Sice jsme skončili pátí, ale na základně prohřešků jsme další ročník začínali s minus dvanácti body. I tak se nám ale první ligu podařilo zachránit,“ říká.

Konec trablům ovšem zdaleka nebylo. „Noví majitelé z nějakých důvodů nebyli schopní dávat do klubu peníze. Ty došly a v sezoně 2006/2007 tým sestoupil a hrozil zánik klubu,“ ví dobře.

Po příchodu podnikatele Zdeňka Zemka se Slovácko do nejvyšší soutěže vrátilo a se střídavými úspěchy v ní funguje dodnes.

A Zapletal je zase hrdý na svůj klub. „Jsem spokojený, jak to teď je, ale ještě pořád lze dosáhnout větších úspěchů,“ ví dobře. „Jednou bych tady rád slavil titul, ale nechce se mi věřit tomu, že by to bylo možné,“ přidává s úsměvem.

„Teď by mi ale stačil postup do hlavní skupiny Konferenční ligy, což by bal neuvěřitelná věc. Klub by si finančně pomohl a navíc by se seznámil s Evropou, která by se nás konečně dozvěděla,“ dodává závěrem.

Sbírá vstupenky, programy. Doma má úctyhodnou sbírku. Ale fanoušek Slovácka Petr Zapletal je známý především svým obrovským přehlede, pečlivě evidovanými statistikami. „Dřív, když neexistoval internet a nebyla ani pořádná literatura, tak jsem si to nechal posílat ze zahraničí. A tyto věci měl vždycky po ruce. Chtěl jsem být prostě v obraze. Proto jsem vše archivoval a dělal i poznámky,“ vysvětluje s úsměvem. To mu zůstalo i nyní, kdy světu vládne internet a sociální sítě. Funkcionářům Slovácka pomáhá s vydáváním zpravodajů, kam umísťuje svoje statistiky a zajímavosti. „Snažím se hledat i takové špeky, aby lidé měli o čem mluvit. Dneska je ale většinou všechno dohledatelné na webu,“ říká. I tak ale se statistikami tráví spoustu volného času. „Nebýt chápající rodiny tak bych to dělat nemohl,“ ví dobře.