„Proti Pardubicím jsme přestali praktikovat svůj způsob hry, do té doby nic neměly. Na Spartě to byl vyrovnaný zápas o jednom gólu. Chvilku jsme byli lepší my, chvilku zase soupeř. Kdybychom dali branku my, tak se utkání vyvíjí úplně jinak,“ má jasno šestačtyřicetiletý odborník.

Co všechno s novináři na Letné rozebíral?

PRVNÍ POLOČAS. „První poločas jsme hráli velmi dobře. Nepouštěli jsme Spartu do nějaké výrazné kombinace. Věci, které z jejich strany vznikaly, většinou paradoxně byly po brejkových situacích. Tím, že jsme chytali přihrávky soupeře ve středu hřiště, sbírali odražené balony a dobře jsme přenášeli těžiště hry, měli jsme také možnosti a dostávali se do finální fáze a zakončení. Buď jsme to ale špatně řešili nebo jsme žádnou z těch šancí neproměnili.

DRUHÝ POLOČAS. „Začal šancí Honzy Klimenta. Po jeho hlavičce Sparta získala územní převahu. My jsme v té fázi zbytečně ztráceli balony a nechali se dostat pod tlak. Vyvrcholilo to dvěma šancemi Sparty po naší standardce. Sparta má natolik zkušený tým, aby toto potrestal. Pak tam byly další dvě, tři šance soupeře. Mužstvo se z toho po obdržené brance vzpamatovávalo. Tlak jsme si vytvořili až v závěru. Sparta dala gól, vyhrála zaslouženě.“

ZAKONČENÍ. „Určitě to budu hráčům vyčítat. Bylo trestuhodné, co jsme tam v prvním poločase někdy vymýšleli. Místo střelby a větší přímočarosti jsme vymýšleli věci a někdy se ke střele nebo centru nedostali, přitom příležitostí ta bylo hodně. Někdy jsme i zdrželi finální přihrávky. Nepřesnosti ve finální a předfinální fázi nás stály zápas. Byl to zápas o jednom gólu. Kdybychom ho dali my, tak se utkání vyvíjí úplně jinak.“

ÚNAVU. „Na rozdíl od Plzně nebo Sparty nemáme kádr tak široký, abychom mohli některé hráče odpočinout, takže je jasné, že když hrajeme pátý zápas ve čtrnácti dnech, na mužstvu to zanechá stopy. V pátek se nám zranili Cicilia i Kalabiška, což jsou dva důležití hráči. Kór Kalabiška, který z pozice levého obránce rozhoduje zápasy. Právě zranění a covid nyní hrají v náročném programu velkou roli. Chybí nám Daníček, Navrátil, což jsou klíčoví hráči ze základní sestavy. I proto jde v některých fázích zápasu kvalita dolů.“

BRANKÁŘE NEMRAVU. „Samozřejmě měl tam pár dobrých věcí, ale i ty špatné. Rezervy má třeba v rozehrávce. Mně to nemůže uspokojit. Víťa na sobě musí pracovat a dokazovat, že je to jedničkový gólman. To je pro mě podstatné.“

EVROPSKÉ POHÁRY. „Není to o tom, že bychom se o tom nebavili nebo že by to hráči v kabině neprobírali, ale není to tak, že bychom si na sebe vytvářeli tlak. Víme, že jsme dva zápasy prohráli. Nyní musíme nasbírat nějaké síly, dohráli dobře další dva zápasy, protože týdenní mikrocyklus bude pro ten tým daleko lepší. Já už jsem říkal, že je brzy mluvit o pohárech, když do konce sezony zbývalo dvanáct, patnáct kol. Věděli jsme, že duben pro nás bude náročný. Čekal jsem, že po karanténě dostaneme víc času na to, abychom se z toho dostali. Bohužel se tak nestalo. Teď bude důležité, abychom zvládli zbytek měsíce a soutěž dobře dohráli. Je to o každém zápase. Vždycky se snažíme soustředit na následující utkání. Zápasy jdou v rychlém sledu. Tak, jak jsme se chystali na Spartu, se nyní budeme připravovat na Brno. Nám nezbývá než hodit porážku za hlavu a soustředit se na středeční zápas a v něm chtít uspět.“