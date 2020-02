Hellebrand bydlí v hotelu, dře víc než ve Slovácku. Nové angažmá si pochvaluje

Poprvé po zimním přestupu do Slavie se vrátí do známého prostředí, do rodného kraje. Dvacetiletý záložník Patrik Hellebrand v neděli přijede do Uherského Hradiště už jako člen mistrovského týmu. Bude připraven pokořit moravský klub, odhodlaný porazit bývalé spoluhráče a kamarády.

Mladý ofenzivní záložník Slovácka Patrik Hellebrand | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Na utkání se stejně jako na každý ligový zápas moc těším. I když to pro mě přece jenom bude trošku jiné, jelikož jsem ve Slovácku dva a půl roku působil,“ připomíná mládežnický reprezentant. Zlínský odchovanec si ale za tu dobu vypěstoval ke konkurenčnímu klubu vztah. V kontaktu dál zůstává s bývalými spoluhráči. Nejčastěji se hecuje s Janem Juroškou a jmenovcem Navrátilem. „Zůstalo to stejné, jako když jsme ještě spolu hráli,“ usmívá se. Štengrovat se budou i v týdnu před vzájemným duelem. Zatímco oba hráči Slovácka by měli proti Slavii nastoupit od první minuty, Hellebrand zřejmě v základní sestavě sešívaných nebude. „Samozřejmě bych byl zklamaný, kdybych se na hřiště vůbec nedostal, ale tak to mám každý zápas. Na druhé straně pro mě je důležitější týmový úspěch, takže je hlavně potřeba na Slovácku získat tři body,“ prohlásil. Musíme být pokorní. Bod z Boleslavi bereme, říká záložník Sadílek Přečíst článek › Zatímco ligový lídr po úvodním zaváhání v derby proti Bohemians 1905 o víkendu zabral, když doma přehrál poslední Opavu 2:0, celek z Uherského Hradiště na první jarní výhru i vstřelenou branku stále čeká. „Slovácko má ze dvou zápasu jeden bod, navíc ještě nedalo gól. Nejen proto pro něj bude hodně těžké navázat na úspěšný podzim a dostat se do šestého místa, ale přeji Slovácku, aby se mu dařilo co nejvíc,“ říká šikovný středopolař s vytříbenou technikou a elegantním řešením herních situací. Konkurence mu nevadí Nyní už svůj bývalý klub neřeší. Soustředí se pouze na angažmá ve Slavii. V Edenu poznává další level českého fotbalu a bojuje s mnohem větší konkurencí. „Ta mi ale vůbec nevadí,“ tvrdí. „Ba naopak, jsem za ni velice rád, protože mě žene hodně dopředu, cítím to na sobě,“ přidává. Z působení ve slavném klubu je zatím nadšený. „Ve Slavii si to moc užívám,“ přiznává. „Hrajeme kombinační fotbal, což mi moc vyhovuje. Rozdílů oproti Slovácku je samozřejmě víc,“ doplňuje. Tréninky ve Slavii jsou náročnější Také trenér Trpišovský má podle něj ještě větší nároky než náročný kouč Svědík. Tréninky ve Slavii jsou prý ještě náročnější než dril, který téměř denně podstupoval na Moravě. „Řekl bych, že o něco jo,“ přiznává s úsměvem. Jiný je také život v hlavním městě. Hellebrand stejně jako další hráči Slavie stále bydlí v hotelu, společný pokoj sdílí se stoperem Davidem Zimou. Jinak se věnuje zatím pouze fotbalu. Při poslední šanci v nastaveném čase nám zatrnulo, přiznává Navrátil Přečíst článek › „Ještě jsem nikde nebyl, protože když mám volno, tak většinou jezdím na otočku domů,“ říká. Rodinu uvidí i v neděli v Uherském Hradišti. Na Městském stadionu Miroslava Valenty ho přijedou podpořit rodiče i sourozenci. „Určitě tam bude hodně známých,“ ví dobře. Zatím ale neví, kolik vstupenek na šlágr 23. kola FORTUNA:LIGY bude muset shánět. „Přesné číslo neznám, ale myslím, že mi ještě pár lidi napíše,“ očekává zvýšený zájem o atraktivní duel. Pokud dostane od trenéra Trpišovského v pondělí volno, nebude se s týmem vracet do Prahy, ale zůstane na Moravě.

