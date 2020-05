V úterý přijede na Slovácko olomoucká Sigma. Muž, který odehrál v lize přesně dvě stovky zápasů, věří, že jeho tým bude na moravské derby připravený. „Chceme skončit v první šestce, zápas proti Olomouci bude hodně důležitý,“ říká odchovanec Slovácka, který má na svém kontě 67 reprezentačních startů.

V generálce jste porazili Třinec 1:0. Jaká byla podle vás poslední příprava na ligový restart?

Bylo docela vedro, hráli jsme tři dny předtím, ale je to přesně ten model, který nás čeká a určitě těch sil moc nebylo. Týden předtím jsme docela hodně trénovali, není to ještě úplně vyladěné na ligu, ale máme dva dny volno a pak je klasický předzápasový týden. Věřím, že budeme připravení.

Hrálo se na prázdném městském stadionu. Jak moc vám schází diváci?

Je jasné, že schází. V Hradišti jsou fanoušci výborní, ale nic s tím neuděláme, je to nařízení vyšší moci, které musíme akceptovat. Uvidíme, postupně se bude třeba všechno ještě víc uvolňovat, doufejme v to, že diváci se na stadion brzy zase vrátí. Fotbal se hraje pro ně. Nevím, jestli jsem vůbec někdy hrál bez diváků, možná tak jednou.

V úterý byl jeden hráč Slavie pozitivně testovaný na koronavirus. Připouštíte si i to, že by se liga zrušila?

Tak uvidíme, zatím se neví. Všichni pracují se všemi možnostmi. My se hlavně musíme připravit na úterní start. Všichni viděli, co se stalo, když koronavirus vypukl. Každý den byla nějaká nová změna. Nezbývá nám, než čekat, jak se všechno vyvine.

Přemýšlíte nad různými variantami?

My to neovlivníme, není to pro hlavu příjemné. Je to jako před březnovým ukončením. Bude se hrát? Nebude se hrát? S kolika diváky? Bez diváků? Řekl bych, že je to podobné. Německá liga se o víkendu rozběhla. Dá se hrát, i když je jedno mužstvo v karanténě, jako jsou v Německu Drážďany.

Sledoval jste restart Bundesligy?

Samozřejmě. Také myslím, že nejsou nadšení z toho, že se hraje bez diváků. V Dortmundu chodí na fotbal běžně 80 tisíc lidí. Na prázdném stadionu je všechno slyšet, o to víc se musíte na hru soustředit. Podle mě v těchto zápasech odpadá i trošku výhoda domácího prostředí. Když se dostanete do tlaku, tak vás fanoušci ženou, to doma nebude.

Na hřišti budete slyšet každé slovo. Můžete mezi sebou mluvit. Můžete to být nějaká výhoda?

Možná jo, když jsou fanoušci, tak neslyšíte skoro nic. Teď můžeme hru dirigovat i slovně. Uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne.

Do restartu FORTUNA:LIGY jdete z šestého místa. Asi by bylo alibistické jít do zbytku sezony s jiným cílem jako se udržet v první šestce?

Ano, chceme skončit v první šestce. Ten cíl je jasný, pokud možno, chceme na tom být ještě lépe. Až na Budějovice jsme dokázali porazit všechny týmy, které jsou v tabulce. Doma máme v posledním kole Spartu, to by byl krásný zápas o tu šestku. Cíl je jasný, nechceme pomýšlet, že budeme hrát někde níž. Důležité bude vyhrát první zápas. Také se může stát, že všechno skončí po prvním kole. Říká se, že jdeme zápas od zápasu, teprve v dohrávce a koronavirové hrozně to bude platit dvojnásob.

Nikdo nezažil podobnou přestávku. Těšíte se na restart ligy? Jste v očekávání, co přinesou dohrávky?

Těším se, protože se bude hrát fotbal a liga se zase rozehraje. V plné sezoně byly dva měsíce volno - to je specifikum. Začali jsme druhou přípravu během krátké doby. Leden, únor byla jedna, pak liga, koronavirová pauza a v dubnu se rozběhla další příprava na restart. Těšíme se všichni, že konečně prodáme, co máme natrénováno. Když se to zruší, tak všechno přijde vniveč. Začínat třetí přípravu už by bylo na hlavu.

Budou se hrát dva zápasy týdně. Jak to vnímáte?

Myslím, že nikdo neví, co čeho jdeme. Česká liga, se bude hrát, co tři dny. Riziko zranění a únavy je větší jako při normálním rytmu. Uvidíme, jak to dopadne.

Dokážete si osobně představit, že budete hrát dvakrát týdně?

Jo, myslím, že když se budou hrát dva zápasy v týdnu, tak se moc netrénuje. Bude to složité z hlediska regenerace, to bychom také potřebovali, aby se už konečně uvolnilo. Nějakou fyzičku jsme nabrali v přípravě, tak uvidíme, co s námi ten rytmus udělá. Ve Slovácku tak nehrál nikdo.

Testy na koronavirus už máte za sebou?

Ano, už proběhly, je to povinnost. V lize byly dva pozitivní případy, oba hráči hráli v přípravě, někdo to na sobě ani nepozná. Je to složité, nikdy to tady nebylo. Nedokážeme říct, jestli je kolem koronaviru zbytečně moc humbuku, nebo je to tak vážné.