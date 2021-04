„Soupeři máme co vracet, ale rozhodně to nebude jednoduché,“ uvědomuje si útočník a nejlepší střelec týmu Jan Kliment.

„Sparta se snažila hrát a my jsme se je snažili překvapit hlavně brejkovými situacemi. V tomto směru nás čeká rozhodně jiné utkání, protože pro Brno je to zápas o život a podle toho si musíme nastavit i hlavy,“ přidává na klubovém webu.

Slovácko navíc v dubnu nebojuje pouze se soupeři, ale i náročným programem. „Je toho opravdu dost,“ odfrkne si. „Hrajeme vlastně každé tři dny a musíme dobře rozložit síly. Máme tam nějaké zranění, takže i to do toho promluvilo,“ míní.

Svědíkův tým v prosinci na Srbské prohrál 1:2. Hostům nepomohla ani premiérová trefa debutanta Srubka. Závěr zpackali, po standardních situacích inkasovali dva góly a smolně prohráli.

„Bohužel jsme nezvládli koncovku,“ lituje zpětně Kliment. „Dostali jsme branku z pokutového kopu, dohrávali jsme v deseti a v nastavení jsme po standardní situaci inkasovali podruhé,“ vybavuje si dobře.

Sedmadvacetiletý forvard nezapomněl ani na svoji neuznanou branku. „Moment si vybavuji, ale už jsem to hodil za hlavu,“ mávne rukou.

„Je pravda, že v tu dobu jsem neměl na kontě příliš branek a chtěl jsem pro zlepšení sebevědomí ten gól dát. Byl jsem přesvědčený, že se míč dostal za brankovou čáru. Hodně mě tehdy mrzelo, že branka nebyla uznána. Díval jsem se pak na video a je fakt, že žádný průkazný závěr jsem neobjevil. Naštěstí jsem se v dalších zápasech rozstřílel,“ uvedl.

Políček z Brna nakonec Slovácko nakopl k devítizápasové šňůře bez prohry. Kliment věří, že se tentokrát proti Zbrojovce chytnou a nastartují k ligovému finiši.

I teď se celek z Uherského Hradiště potřebuje nakopnout. I když ani porážky s Pardubicemi a Spartou na postavení Slovácka v ligové tabulce nic nezměnily. Navíc nedělní výkon na Letné nebyl vůbec špatný.

„Myslím si, že jsme se Spartě hlavně v prvním poločase vyrovnali. Po gólu se to bohužel začalo měnit a Sparta byla na koni. Byla silná na balonu a obrázek hry se změnil,“ říká Kliment.

Útočník Slovácka litoval nejen porážky, ale i dvou hlaviček. „Hlavně tu druhou bych měl proměnit a pomoc tak týmu, ale bohužel to tam tentokrát nespadlo,“ štve bývalého hráče Jihlavy, Kodaně nebo Stuttgartu. „Bylo to utkání o jedné brance, bohužel jsme to byli my, kdo inkasoval. Kdybychom šli do vedení, tak to všechno mohlo vypadat jinak, ale na kdyby se ve fotbale nehraje,“ dodává Kliment.

Autoři: Libor Kopl, Marek Jurák