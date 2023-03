V dalším ligovém kole hraje Slovácko v Jablonci. Právě ve městě na severu Čech odehrál Tomáš Břečka jednu a půl sezony. „Na Jablonec vzpomínám jedině v dobrém. Pořád tam mám kamarády a udržuji kontakty,“ svěřil se pro klubový kanál obránce čtvrtého týmu tabulky. Odchovanec fotbalu v Morkovicích na Kroměřížsku na jaře zatím většinou zahřívá lavičku náhradníků. V základní sestavě nastoupil jenom v nevydařeném pohárovém čtvrtfinále proti pražským Bohemians 1905.

Tomáš Břečka. Ilustrační foto. | Foto: archiv hráče

Zápasová vytíženost asi není podle vašich představ. Souhlasíte?

Je to tak. Nejsem z toho nadšený, ale na druhou stranu si zato můžu sám. Také za to můžou kluci v obraně, kteří hrají výborně. Dostat se přes dva výborné stopery je strašně těžké. Michal Kadlec je zkušený, hraje skvěle. Řekl bych, že Standa Hofmann zažívá životní sezonu. Nezbývá než makat na sto procent a čekat na šanci. Zkušenosti vedle kluků mě můžou jedině posunout.

Slovácko hraje v Jablonci, nějakou dobu jste tam působil. Jak se těšíte na zápas? Jste s někým v kontaktu?

Poprvé jedu do Jablonce jako soupeř, v kontaktu jsem pořád s Jardou Doležalem, který je ve vedení klubu. Co se týče hráčů, tak si někdy napíšu s Milošem Kratochvílem. Pořád tam mám kamarády, na Jablonec vzpomínám hodně v dobrém. Také proto tam udržuji kontakty.

Podzimní zápas proti Jablonci jste to doma nezvládli. (0:2) Vybavujete si to utkání?

Pamatuji si to dobře. Bylo to po pohárovém zápase v německém Kolíně, ten nás stál hodně sil. Chtěli jsme po poháru strašně moc uspět, ale z naší strany to byl zápas bez šťávy a bez síly. Jablonec chytil začátek, zápas se jim vydařil, máme jim co vracet.

Schází jistota, s dechem vydržel. Šťastný stoper Břečka odehrál celý zápas

Váš nedělní soupeř je aktuálně na desátém místě tabulky, ale poslední dva zápasy vyhrál se skorém 8:1. Jaký čekáte zápas?

Jablonec chytil formu – také z toho důvodu bude pro nás utkání složitější. Osobně jsem čekal, že budou hrát o první šestku. Na desáté místo určitě nepatří.

Na koho byste se měli nejvíc zaměřit? Z kterého místa bude Jablonec nejvíc hrozit?

Jednoznačně na Honzu Chramostu, který je aktuálně ve velké pohodě. V poslední době dal několik branek, má i pár asistencí. Dobrou formu má také Šulc. Celkově je jejich pojetí víc týmové, daleko týmovější, jak se Jablonec prezentoval v podzimních zápasech.

Kudy povede cesta k úspěchu?

Obranu nemají úplně rychlou. Když je roztrháme, tak mezi nimi vzniknou prostory. Klíčem bude hrát důrazně a hodně běhat.

Místo do Dubaje k porodu. Fotbalista Slovácka Břečka vyhlíží narození syna

Ve třetím kole ročníku 2019/2020 prohrálo Slovácko na jablonecké Střelnici 6:0. Vy jste nastoupil v dresu Jablonec. Vybavujete si to utkání?

Hodně dobře si ho pamatuji. Nedávno jsme se tom zápase bavili s Paťou Šimkem, nepříjemně jsme se tam srazili. Vím, že to bylo 3:0, pak jsme dali další rychlé branky a Slovácka mně bylo i líto. Ani jsem to vítězství nijak zvlášť neslavil.

Kolik bodů pro vás přijatelných z následujících zápasů v Jablonci a doma proti Zlínu?

Přijatelných šest, nic jiného nebereme.

Pojďme od fotbalu. Nedávno jste se stal otcem. Už jste si zvykl na novou roli?

Ze začátku to bylo hodně těžké, nejhorší bylo šestinedělí. Malý má teprve tři měsíce, ale už je to daleko lepší. Jsou to neskutečné chvíle, to si musí každý zažít sám.